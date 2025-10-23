Если Евросоюз хочет использовать российские замороженные активы в пользу Украины, то должен разделить бремя вместе с Бельгией. Об этом заявил премьер-министр страны Барт Де Вевер в день саммита ЕС в Брюсселе.

«Если мы хотим передать их Украине, нам придется делать это сообща. В противном случае ответные действия России могут коснуться только Бельгии. Мы — маленькая страна, и ответные меры могут быть очень жесткими», — подчеркнул политик.

По словам бельгийского премьера, Москва в ответ может конфисковать любые средства западных банков в России или европейские компании.

Ранее Еврокомиссия распространила предварительный план использования российских замороженных активов, чтобы обеспечить кредит Украине в €140 млрд. 23 октября на саммите лидеры стран ЕС решат, следует ли Еврокомиссии подавать официальное предложение о предоставлении кредита.

«Мы примем политическое решение об обеспечении финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы, включая закупку военной техники», — рассказал председатель Евросовета Антониу Кошта.

Как отмечает The New York Times, если европейские лидеры решат реализовать план, то это станет первым шагом на пути к так называемому «репарационному кредиту». Сейчас большая часть замороженных активов находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Ранее Европа одобрила решение использовать проценты с них.

Согласно новому плану ЕК, Euroclear должен будет фактически передать контроль над этими средствами Евросоюзу, который в свою очередь будет использовать активы, чтобы обеспечить кредит Украине. Киев же должен будет вернуть деньги только в том случае, если получит «репарационные выплаты» от Москвы.