Дональд Трамп впервые за второй президентский срок ввел санкции в отношении России. Американские ограничения затронули российские нефтяные компании «Роснефть» и «Лукойл», а также их дочерние структуры. За главой США последовал Евросоюз, одобрив 19-й пакет антироссийских санкций, в который в том числе входит запрет на поставки СПГ. Как на это отреагировали мировые СМИ — в подборке RTVI.

The New York Times: «ЕС одобряет масштабные санкции против российского газа и криптовалют»

Европейские лидеры одобрили новые меры всего через несколько часов после того, как президент Трамп ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России.

Bloomberg: «Нефть дорожает на фоне усиления давления Трампа на Россию с помощью санкций»

Цена на нефть марки Brent выросла на 3,9% до $65 за баррель, а цена на нефть марки West Texas Intermediate подскочила до $61. Это произошло после того, как США внесли в черный список государственные гиганты «Роснефть» и «Лукойл», сославшись на отсутствие у Москвы стремления к миру на Украине. Руководители НПЗ в Индии, ключевом покупателе российской нефти, заявили, что эти ограничения сделают невозможным продолжение поставок.

Reuters: «Индия готова резко сократить импорт российской нефти после введения санкций, сообщают источники»

Индийские НПЗ готовы резко сократить импорт российской нефти из-за новых санкций США в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний, сообщили в четверг источники в отрасли. Такой шаг может устранить одно из основных препятствий для заключения торгового соглашения с США.

Перемены происходят в тот момент, когда Индия сталкивается с жесткими пошлинами в 50% на свой экспорт в США (половина из них была введена в ответ на закупки российской нефти) и ведет переговоры о возможном торговом соглашении, которое может привести эти пошлины в соответствие с аналогами в других азиатских странах в обмен на сокращение импорта сырой нефти из Москвы. <…>

Частная компания Reliance Industries, крупнейший индийский покупатель российской сырой нефти, планирует сократить или полностью прекратить импорт российской нефти, сообщают два источника, знакомые с ситуацией.

«Пересмотр объемов импорта российской нефти продолжается, и Reliance будет полностью следовать рекомендациям правительства Индии», — заявил представитель Reliance в ответ на вопрос о том, планирует ли компания сократить импорт сырой нефти из России.

Индийские государственные нефтеперерабатывающие компании, включая Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp и Hindustan Petroleum Corp также пересматривают документы по торговле нефтью с Россией. Они хотят убедиться в том, что после введения американских санкций поставки от «Роснефти» и «Лукойла» не будут осуществляться напрямую, сообщил в четверг источник, непосредственно знакомый с ситуацией. <…>

Согласно опубликованному в среду пресс-релизу, Минфин США дало компаниям время до 21 ноября, чтобы завершить свои сделки с российскими нефтедобывающими компаниями.

«Все зависит от банков. Если банки проведут платежи, то мы будем покупать. В противном случае мой объем закупок будет равен нулю», — сказал другой представитель индийского НПЗ.

The Guardian: «Администрация Трампа ужесточает позицию в отношении Кремля после отмены запланированного саммита с российским лидером»

На прошлой неделе британское правительство ввело санкции против «Роснефти» и «Лукойла». ЕС ввел санкции против «Роснефти», российской государственной нефтяной компании, но не против «Лукойла», который находится в частной собственности, в основном из-за Венгрии и Словакии, которые покупают российскую нефть. <…>

Введенные в среду санкции стали очередной и самой прямой попыткой сократить доходы от продажи российской нефти за рубежом. Ранее Трамп ввел пошлину в 25% на товары из Индии в ответ на закупки этой страной российской нефти по сниженным ценам.

NDTV: «Что означают для Индии санкции США против российской нефти»

Новые санкции, вероятно, повлияют на российскую экономику, поскольку налоги от нефтегазовой отрасли составляют около четверти федерального бюджета Москвы. Однако их последствия могут ощущаться далеко за пределами России. <…>

По имеющимся данным, нефть и газ — это крупнейшие статьи российского экспорта, а их основные покупатели — это Китай и Индия. Пекин и Нью-Дели вместе обеспечивают большую часть экспорта энергоресурсов Москвы.

Al Jazeera: «Трамп вводит санкции против российских нефтяных гигантов, ЕС запрещает российский СПГ»

Меры, принятые Минфином США, которое также ввело санкции против десятков дочерних компаний «Роснефти» и «Лукойла», блокируют американские активы этих компаний и запрещают американцам вести с ними бизнес. Примечательно, что под санкции США не попали китайские и индийские покупатели российской нефти.

Трамп заявил в среду, что он поднимет вопрос о закупках Китаем российской нефти во время встречи с главой КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС 2025 года в Южной Корее, который пройдет на следующей неделе.

Global Times: «ЕС включил четыре китайские компании в санкционный список против России; этот шаг подрывает «стратегическую автономию» блока, считает эксперт»

В 19-й пакет санкций ЕС против России попадут четыре организации, связанные с нефтяной промышленностью Китая, сообщает Reuters. По мнению китайского аналитика, этот шаг еще раз подчеркивает склонность блока «слепо следовать» за США в своей политике в отношении Китая. <…>

«Это свидетельствует о том, что ЕС на первый взгляд провозглашает „стратегическую автономию“ в своей политике в отношении Китая, но на самом деле не обладает подлинной независимостью и проактивной инициативой, слепо следуя за США», — заявил в четверг Global Times Чжао Цзюньцзе, старший научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии социальных наук.