Великобритания ввела санкции против пяти физлиц и 35 компаний из России. В него попали «Национальная система платежных карт» (НСПК, оператор карт «Мир»), а также компании «Лукойл» и «Роснефть».

Санкции предусматривают заморозку активов, а также ограничения в отношении трастовых услуг.

Лондон также запретил импорт в страну нефтепродуктов, произведенных третьими странами из российской нефти.

Кроме того, в «черный» список попали несколько кредитных учреждений («ББР банка», «Солид банк», Трансстройбанк и Примсоцбанк), а также несколько компаний.

Среди них: индийская нефтегазовая компания Nayara Energy (совладелец — «Роснефть»), китайская National Pipeline Group Beihai Liquefied Natural Gas CO., LTD и другие, в том числе из ОАЭ.

В список физлиц попали граждане России, Сингапура и Новой Зеландии. Также Лондон добавил в «черный» список 51 судно под флагами РФ, Панамы, Габона и других стран, которые, по версии британской стороны, перевозят российскую нефть.

НСПК с февраля 2024 года уже находится под американскими санкциями США.

В феврале 2025 года Лондон ввел самый масштабный пакет санкций против Москвы. Великобритания расширила ограничительный список на 107 позиций. В него попали бизнесмены Роман и Глеб Троценко, генеральный директор телеканала «Царьград» Наталья Тюрина, российский банкир Игорь Ким, заместитель главы МЧС России Денис Попов и другие.

В июне королевство ввело санкции против шести российских компаний, четырех физических лиц и 20 судов, которые, по мнению британского правительства, связаны с российскими структурами.