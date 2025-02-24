Великобритания ввела новый пакет антироссийских санкций, расширив список на 107 позиций. В него попали российские компании и их руководители, военные КНДР и Беларуси, а также другие зарубежные организации. Британский МИД называет эти ограничения против России крупнейшими с 2022 года.

В британском правительстве отмечают, что санкционный пакет направлен на «российские военные цепочки поставок, доходы <…> и клептократов, приносящих прибыль Кремлю». В частности, ограничения затрагивают российскую военную технику и организации в третьих странах, которые якобы «ее поддерживают». Речь идет о компаниях в странах Центральной Азии, Турции, Таиланде, Индии и Китае.

Впервые Великобритания «использовала новые полномочия для борьбы с иностранными финансовыми институтами, поддерживающими <…> Россию». В связи с этим ограничения были введены в отношении базирующегося в Кыргызстане «Керемет Банка». В британском правительстве утверждают, что это помешает России «использовать международную финансовую систему для поддержки своих военных усилий».

Ограничения также ввели против:

— зампредседателя ЦИК Николая Булаева;

— сенатора Арсена Канокова;

— депутата Вадима Булавина;

— генерального директора «Акрон Холдинга» Павла Морозова;

— председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимира Булавина;

— замглавы Минобороны России Дмитрия Булгакова;

— замглавы МЧС Дениса Попова;

— бизнесменов Романа Троценко (МИД Великобритании называет его «одним из богатейших людей России») и Глеба Троценко;

— руководителя «ЭР-Телеком Холдинга» Андрея Кузяева;

— банкира Игоря Кима;

— генерального директора телеканала «Царьград» Натальи Тюриной и других физических лиц.

Среди российских компаний под санкциями оказались автомобильная группа «Авилон», компания «Грант-Трейд» и ее глава Марат Мустафьев, авиакомпания S7 и ее совладелец Владислав Филев, «Стройсервис», НПП «Салют», группа компаний «Русская энергия» и «Сибантрацит», угольная компания «Русская энергия» и другие.

Также ограничения были введены против 40 танкеров «теневого флота», якобы перевозящих российскую нефть в обход ограничений стран G7.

«Только за последние шесть месяцев этими судами было перевезено российской нефти и нефтепродуктов на общую сумму более $5 млрд. Согласно техническим характеристикам, общее количество нефтяных танкеров, на которые Великобритания наложила санкции, достигло 133 — это самый высокий показатель среди всех стран Европы», — утверждает МИД Великобритании.

Также 24 февраля список антироссийских санкций расширил ЕС. В него попали 48 физических лиц, среди которых актер и юморист Михаил Галустян, телеведущая Юлия Барановская, сенатор и шахматист Сергей Карякин, председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин, гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль и владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.