Евросоюз расширил санкции против российских бизнесменов, топ-менеджеров и политиков. В санкционный список попали 48 физических лиц, среди которых актер и юморист Михаил Галустян, телеведущая Юлия Барановская, сенатор и шахматист Сергей Карякин, председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин, гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль и владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.
Кроме того, под санкциями оказались создатель снайперской винтовки Лобаева и главный конструктор Бюро интегрированных систем Владислав Лобаев, гендиректор станкостроительного холдинга «Стан» Борис Богатырев и глава НПО «Орион» Вадим Старцев.
Также в санкционный список включили сенатора от Астраханской области Андрея Деркача, блогера и медиа-менеджера Кристину Потупчик, гендиректора концерна «Алмаз-Антей» Яна Новикова, акционера Уральской горно-металлургической компании Игоря Кудряшкина, бизнесмена Альберта Авдоляна, олимпийского чемпиона Никиту Нагорного и других.
Под ограничения попала Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) за реализацию программы «Время героев».
Программа «Время героев» была разработана для участников и ветеранов боевых действий на Украине и стартовала в марте 2024 года по инициативе президента России. Программа реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе мастерской управления «Сенеж».
Среди юрлиц в санкционном списке Черноморский банк развития и реконструкции, а также криптовалютная биржа Garantex.
«Средства могут быть выведены с Garantex при помощи карт Сбербанка, Альфа-Банка и Т-Банка, которые находятся под санкциями», — сказано в обосновании.
Кроме того, санкции коснулись генералов Корейской народной армии, включая начальника Главного разведывательного управления КНРДР Ли Чхан Хо и начальника Главного оперативного управления Генштаба Син Гым Чхоля, а также главы China Head Aerospace Technology LLC Чжоу Дачуана.
Первый замглавы международного комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя 16-й пакет санкций сравнил Евросоюз с бегуном, который разогнался, но не может остановиться и продолжает двигаться по инерции.
«Я думаю, что они не успеют даже реализовать свои планы по этим санкциям, когда сами побегут их снимать, потому что Европа, к сожалению, двигается в отрицательном направлении, то есть не в плане роста экономики, а в плане ее сворачивания, ее скукоживания. Поэтому, на мой взгляд, надо спокойно к этому относиться. Этот дух воинственный у Европы рано или поздно спадет без поддержки американцев, и они поймут, что самые большие проигравшие в этом противостоянии — именно они», — сказал сенатор в беседе с «Лентой.ру».