Евросоюз расширил санкции против российских бизнесменов, топ-менеджеров и политиков. В санкционный список попали 48 физических лиц, среди которых актер и юморист Михаил Галустян, телеведущая Юлия Барановская, сенатор и шахматист Сергей Карякин, председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин, гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль и владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.

Кроме того, под санкциями оказались создатель снайперской винтовки Лобаева и главный конструктор Бюро интегрированных систем Владислав Лобаев, гендиректор станкостроительного холдинга «Стан» Борис Богатырев и глава НПО «Орион» Вадим Старцев.

Также в санкционный список включили сенатора от Астраханской области Андрея Деркача, блогера и медиа-менеджера Кристину Потупчик, гендиректора концерна «Алмаз-Антей» Яна Новикова, акционера Уральской горно-металлургической компании Игоря Кудряшкина, бизнесмена Альберта Авдоляна, олимпийского чемпиона Никиту Нагорного и других.

Под ограничения попала Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) за реализацию программы «Время героев».

Программа «Время героев» была разработана для участников и ветеранов боевых действий на Украине и стартовала в марте 2024 года по инициативе президента России. Программа реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе мастерской управления «Сенеж».