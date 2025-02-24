Министры иностранных дел стран Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против России. В него войдет 48 физических и 35 юридических лиц. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух дипломатов.

Санкции коснутся 13 банков, которые отключат от платежной системы SWIFT, а также 73 судов, якобы входящих в теневой флот России. Под запрет вещания в Европе попадут 8 российских СМИ.

По словам Брюсселя, всего под санкции попадут 35 российских компаний и 48 физлиц, причастных к боевым действиям на Украине. Страны ЕС запретят импорт хрома и некоторых химикатов, а также обслуживание нефте- и газоперерабатывающих заводов.

Новый пакет европейских санкций предусматривает послабления в сфере использования российских нефтепродуктов для Венгрии. Ранее эта страна угрожала блокировать продление режима ограничений против России, но затем сняла свои возражения в обмен на гарантии энергетической безопасности от остальных членов ЕС.

Как пишет Bloomberg, после переговоров в Эр-Рияде участвовавший в них госсекретарь США Марко Рубио заверил европейских союзников, что Вашингтон сохранит санкции против России, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении конфликта на Украине.

Кроме того, правительство Австралии ввело санкции против 70 физических лиц и 79 организаций, связанных с Россией. Министр иностранных дел страны Пенни Вонг назвала этот пакет самым значительным с февраля 2022 года. Новые ограничения коснулись российских госслужащих, а также лиц, которые, по данным австралийских властей, участвуют в «углублении сотрудничества между Россией и Северной Кореей».