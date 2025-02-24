Австралия ввела санкции против 70 физических лиц и 79 организаций, которые связаны с Россией, сообщает пресс-служба правительства страны.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, этот пакет стал самым значительным за все время, начиная с февраля 2022 года.

Ограничения введены против предприятий и граждан, которые, по мнению австралийских властей, причастны к углублению военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей.

«Кроме того, санкции введены против организаций оборонного, транспортного и финансового секторов России, и тех граждан, кто распространяет дезинформацию, подрывающую репутацию Украины и ее правительства», — сообщила Вонг.

В правительстве добавили, что новые ограничений коснулись российских государственных служащих, а также лиц, которые, по данным австралийских властей, участвуют в «углублении сотрудничества между Россией и Северной Кореей»

Австралия неоднократно вводила санкции в отношении России. В мае 2024 года также были наложены ограничения против компаний, которые связаны с поставками Северной Кореей оружия в Россию. По информации правительства, Австралия ввела против России более 1,4 тыс. санкций.