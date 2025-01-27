Евросоюз продлил санкции против России в связи с военными действиями на Украине еще на шесть месяцев, до 31 июля 2025 года. Заявление об этом опубликовано на сайте Совета ЕС 27 января. Ранее в этот день Венгрия сняла свои возражения против этого шага, получив гарантии энергетической безопасности, сообщают Reuters и Bloomberg.

«Европа наконец пришла к решению: министры иностранных дел ЕС согласились снова продлить санкции против России. Это продолжит лишать Москву доходов для финансирования ее [боевых действий]. Россия должна заплатить за ущерб, который наносит», — написала глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X.

Как напоминает Совет ЕС в пресс-релизе, с 2022 года страны блока приняли 15 «беспрецедентных и жестко бьющих» пакетов санкций против России. Их необходимо продлевать каждые полгода, что требует единодушной поддержки всех 27 государств-членов Евросоюза.

Решение откладывалось с декабря из-за позиции Венгрии, чей премьер Виктор Орбан заявил лидерам ЕС, что хочет сначала дождаться инаугурации президента США Дональда Трампа. Однако Трамп после вступления в должность пригрозил ввести новые санкции и высокие пошлины на весь российский экспорт в США при отказе Москвы в ближайшее время заключить «сделку» по завершению конфликта на Украине.

После этого Орбан высказал претензии по поводу прекращения транзита российского газа в Европу через Украину. «Это нехорошо, что мы платим цену за помощь Украине <…>, а они создают нам проблемы», — цитировал его Reuters. Глава правительства также заявил, что антироссийские санкции нанесли ущерб Венгрии на 19 млрд евро, но не уточнил, как была рассчитана эта сумма.

В понедельник, 27 января, глава МИД Венгрии Петер Сийярто написал в Facebook*, что голосование его страны за или против продления санкций ЕС будет зависеть от того, даст ли Еврокомиссия гарантии безопасности энергоснабжения страны. Позднее он сообщил в соцсети, что эти гарантии получены.

«Венгрия получила запрошенные гарантии по энергетической безопасности нашей страны. Еврокомиссия взяла на себя обязательства по защите поставок природного газа и нефтепроводов, ведущих в государства-члены Евросоюза», — написал Сийярто (цитата по «Интерфаксу»).

Как отмечает Reuters, Венгрия поддерживает более тесные политические и экономические связи с Россией, чем другие члены Евросоюза. Виктор Орбан не раз критиковал антироссийские санкции ЕС, а летом 2024 года заявил о «выдающейся жизнеспособности» российской экономики.

После того, как Венгрия согласилась снова продлить санкции против Москвы, в российских Z-пабликах выразили разочарование.

«Венгрия согласилась не накладывать вето на продление санкций ЕС против России <…> Почему? Видимо Еврокомиссия просто купила у Венгрии не-вето. То есть выделила какие-то деньги. Или пригрозила заблокировать деньги. На тайных переговорах все решили», — написал в своем телеграм-канале политолог Сергей Марков.

«Новость специально для тех, кто считал Орбана “нашим”. Никакой он не пророссийский, он провенгерский. Рассчитывать мы, по-прежнему, можем только на себя, а также на армию, флот и ВКС», — заключил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.