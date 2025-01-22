Президент США Дональд Трамп призвал президента России Владимира Путина завершить конфликт на Украине, пригрозив ввести новые санкции и высокие пошлины на весь российский экспорт в США при отказе Москвы заключить сделку. Об этом говорится в заявлении Трампа в соцсети Truth Social.

«Разберитесь сейчас же и прекратите эту нелепую войну! Дальше будет только хуже. Если мы не заключим “сделку”, причем в ближайшее время, у меня не будет другого выбора, кроме как ввести высокие пошлины, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам», — говорится в сообщении.

Трамп добавил, что конфликт можно завершить «легким или трудным путем — и легкий путь всегда лучше». Он отметил, что не хочет «навредить» России, «любит русский народ» и всегда имел «очень хорошие отношения» с Владимиром Путиным.

Трамп также призвал не забывать, что Россия «помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 млн жизней». Свое предложение как можно скорее завершить конфликт на Украине он назвал «очень большой услугой» Путину и России, «экономика которой терпит крах».

«Пришло время “заключить сделку”. Больше не должно быть потеряно ни одной жизни», — написал президент США.

После официального вступления в должность президента США Трамп заявил, что планирует поговорить с российским лидером в ближайшее время. Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский настроен на сделку по урегулированию конфликта. Путин в свою очередь сообщил, что Россия открыта к диалогу по Украине с новой американской администрацией.

Он подчеркнул, что целью урегулирования должно быть «не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе».

Украина называет обязательным условием мирных переговоров получение гарантий безопасности от США и Европы. Зеленский заявил в интервью Bloomberg, что хочет получить такие гарантии от Трампа прежде чем вступать в переговоры с Россией.

«Если он сможет гарантировать прочную и необратимую безопасность для Украины, мы пойдем по этому дипломатическому пути», — сказал украинский президент.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Зеленский заявил, что после заключения предполагаемого мирного соглашения на Украине нужно разместить как минимум 200 тыс. европейских миротворцев для обеспечения безопасности страны. Он подчеркнул, что это лишь часть гарантий безопасности для Украины. Агентство Reuters отметило, что названное Зеленским число миротворцев сопоставимо с численностью всей французской армии.

В разговоре с Bloomberg Зеленский высказался за то, чтобы американские военные были частью миротворческого контингента на Украине, поскольку у европейских союзников «недостаточно солдат, чтобы стать реальным сдерживающим фактором».