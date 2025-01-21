Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома заявил, что планирует встречу с российским лидером Владимиром Путиным и хочет, чтобы конфликт на Украине завершился как можно быстрее. Трансляция шла на YouTube.

По словам американского президентам, разговор с Путиным «может произойти очень скоро».

Трамп пояснил, что встреча с президентом России пройдет после того, как будут начаты переговоры, процесс которых, по его словам, уже идет.

Американский лидер также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский настроен на сделку по урегулированию конфликта.

«Зеленский хочет заключить сделку. Я не знаю, хочет ли этого Путин. Возможно, он не хочет. Он должен заключить сделку <…>. Я думаю, что у России будут большие проблемы. Взгляните на их экономику, на их инфляцию», — сказал Трамп.

Отвечая на вопрос о сохранении антироссийских санкций, президент США заявил, что «больше предпочитает тарифы».

«Я считаю, что слово тарифы лучше, потому что оно сохраняет силу доллара. Я думаю, тарифы эффективней», — отметил Трамп.

Президент России накануне, 20 января, поздравил Трампа со вступлением в должность президента США. По словам Путина, Москва готова идти на контакт с новой администрацией США. Президент подчеркнул, что главная цель этой встречи — урегулирование военного конфликта на Украине.