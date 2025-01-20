Приняв присягу и официально вступив в должность президента США Дональд Трамп произнес вторую за свою жизнь инаугурационную речь. По традиции она отражает ключевые намерения главы государства на отведенный ему срок правления. «Золотой век Америки начинается прямо сейчас», — обратился новый американский лидер к собравшимся, вызвав бурные аплодисменты среди республиканцев.

«С этого момента упадок Америки закончился. Наши свободы и славная судьба нашей нации больше не будут отрицаться. С этого момента Соединенные Штаты будут свободной, суверенной и независимой страной», — пообещал Трамп, провозгласив «революцию здравого смысла».

«Каменные лица» против аплодисментов

CNN отмечает, что с громкими аплодисментами резко контрастировали «каменные лица» покинувшего президентский пост Джо Байдена и занимавшей при нем пост вице-президента Камалы Харрис, которая проиграла Трампу выборы. «Впрочем, они не ошиблись», — иронизирует автор статьи: почти сразу же новый глава государства перешел к критике команды своего предшественника.

«У нас было правительство, которое не может справиться ни с одним кризисом дома. Все это изменится, начиная с сегодняшнего дня, и изменится очень быстро», — заявил Трамп.

Обозреватели CNN оценили иронию ситуации: он открыто выступил с довольно резкой критикой в адрес Байдена, хотя буквально считаные минуты назад публично пожал тому руку со словами «Спасибо, Джо». По словам бывшего старшего советника Барака Обамы Дэвида Аксельрода, «судя по тому, как все это организовано, создается впечатление, что Байдена публично порют, усадив рядом, и, возможно, именно этого и хотел Трамп».

Однако Байден встал и аплодировал, когда Трамп упомянул о соглашении о прекращении огня в Газе в обмен на заложников, над которым работали как новая, так и ушедшая администрации США.

Флаг на Марсе и намек на Украину

Комментаторы CNN сочли, что атмосфера ротонды Капитолия придала мероприятию, которое обычно проводится под открытым небом, некую интимность, из-за чего мелкие детали поведения присутствующих и отдельные реплики привлекают повышенное внимание.

Так, например, репортеры заметили, что Байден засмеялся на словах Трампа о том, что он собирается подписать целый ряд указов, чтобы «восстановить здравый смысл». Не менее забавным журналисты сочли решение включить заявление о намерении «забрать обратно» Панамский канал в раздел инаугурационной речи, посвященный миротворческой миссии новой администрации.

Не остался без внимания и космос: Трамп заверил, что Америка установит «звездно-полосатый флаг» на Марсе. Больше всех это обещание порадовало миллиардера и активного сторонника нового президента — Илона Маска, который отреагировал на его слова, подняв большой палец руки вверх в одобрительном жесте.

Хотя многие эксперты прогнозировали, что Трамп обязательно затронет в инаугурационной речи украинский конфликт, ни Россию, ни Украину он не упомянул. Как отсылку к этой теме можно расценить лишь его расплывчатое высказывание:

«Мы будем измерять свой успех не только победами в сражениях, но и войнами, которые мы закончим, и, что еще важнее, войнами, в которые мы никогда не ввяжемся».

Говоря об армии США, Трамп заявил о необходимости сделать ее самой сильной в мире. Он также объявил, что в ряды Вооруженных сил вернутся все военнослужащие, уволенные оттуда из-за гендерной политики предыдущей администрации.

«С сегодняшнего дня официальная политика правительства США заключается в том, что мы признаем только два пола, мужской и женский», — заявил новый президент Соединенных Штатов.

На Республиканском национальном съезде Трамп обещал, что больше не будет говорить о покушении на него в Батлере (Пенсильвания). Но в инаугурационной речи он заявил:

«Бог спас меня, чтобы я снова сделал Америку великой».

Трамп также пообещал сократить расходы на электроэнергию вдвое за год. Особое внимание политик уделил выборам, отметив, что ему удалось переманить на свою сторону избирателей колеблющихся штатов. Аксельрод утверждает, что это был первый случай, когда «колеблющиеся штаты» упоминаются в инаугурационной речи.

«Наш золотой век только начался», — подытожил новый президент США, уступив место кантри-диве Кэрри Андервуд, которая спела America The Beautiful. Артистку подвергли хейту в соцсетях, когда стало известно, что она согласилась выступить на инаугурации Трампа. Испытанием для нее стал момент, когда музыка не включилась вовремя, но Андервуд вышла из положения — начала петь а капелла вместе со всем залом.

По традиции церемония инаугурации должна была завершиться самым трогательным моментом — когда новый президент сопровождает уходящего вместе с его первой леди вниз по ступеням Капитолия, после чего идет в Овальный кабинет подписывать первые исполнительные акты. В этот раз в протокол внесли изменения: Байден не стал спускаться по длинной лестнице из Капитолия, а вышел через двери на уровне земли и направился прямиком к своему вертолету.

Буквально через несколько минут после окончания церемонии Трамп разослал своим сторонникам текстовое сообщение: «Я ТЕПЕРЬ ПРЕЗИДЕНТ», а затем ссылку на «24-часовую кампанию по сбору средств на президентскую кампанию».

Предсказуемо, но нетрадиционно: как оценили речь Трампа

Американские журналисты сочли, что выступление нового президента было, с одной стороны, вполне ожидаемым, а с другой — несколько нетрадиционным.

«Несмотря на все предположения, что тон речи Трампа будет иным по сравнению с речью восьмилетней давности, его послание и манера речи практически идентичны. С партийными аплодисментами это выглядит и ощущается как обращение к Конгрессу о положении страны», — пишет CNN.

Ведущий корреспондент из пула Белого дома Кейтлан Коллинз заявила, что «если у вас есть Truth Social, вы знали о многих аспектах этой речи заранее», поскольку «Трамп уже больше года анонсировал большую часть этого, например, отправку войск на южную границу». Некоторые предложения, по словам журналистки, — более новые, например, создание Службы внешних доходов.

Старший репортер CNN Кевин Липтак отметил, что инаугурационная речь Трампа оказалась «более конкретной», чем обычно бывают такие выступления. «Он в основном избегал абстрактных тем и свойственной подобным речам возвышенной лексики, вместо этого пройдясь по подробному списку своих приоритетов, вплоть до переименования гору Денали в Мак-Кинли, а Мексиканского залива — в Американский», — пояснил журналист.