Дональд Трамп принял присягу и официально стал 47-м президентом США. Во время инаугурации он дал клятву добросовестно выполнять обязанности президента и защищать Конституцию страны. Также политик объявил о запуске 24-часовой кампании по сбору средств для поддержки целей своей администрации.

В своей первой речи президент США заявил, что «золотой век» Америки начинается прямо сейчас и что он будет ставить Соединенные Штаты «прежде всего». Своей основной задачей он назвал «создание нации, которая будет гордой, процветающей и свободной».

Во время выступления Трамп не забыл напомнить о покушении на него: «Буквально несколько месяцев назад пуля попала мне в ухо. Но я остался жив не просто так. Бог спас мою жизнь, чтобы я сделал Америку снова великой». Глава государства добавил, что США «будут процветать, и мы вновь станем уважаемыми с этого дня».

Политик отметил, что в первый день на посту президента США подпишет указы «исторического характера». Отдельно он отметил, что на границе с Мексикой будет объявлен режим ЧС. Также в регион отправятся войска, чтобы остановить «вторжение» нелегальных мигрантов, а мексиканские наркокартели Трамп пообещал объявить террористическими организациями.

Американский лидер уверен, что предпринятые им меры позволят депортировать из страны «миллионы преступников».

«Я также объявлю чрезвычайную ситуацию в топливной сфере. <…> У нас есть огромные запасы топлива, и мы будем это использовать, мы снова заполним хранилища и будем поставлять энергию по всему миру», — сообщил Трамп.

Первым присягу принес избранный вице-президент Джей Ди Вэнс. Он принес с собой Библию прабабушки.

Вскоре после вступления в должность Трамп планирует подписать большое количество указов, пишут Reuters, CNN и New York Post. Среди них:

— отмена моратория на смертную казнь на федеральном уровне;

— переименование Мексиканского залива в залив Америки;

— запрет оказания помощи другим странам, если это противоречит стратегическим интересам США;

— объявление режима ЧС на границе с Мексикой и отправка туда дополнительных подразделений;

— указ о признании в США только двух полов — мужского и женского (и многие другие).

Свой день инаугурации Трамп начал с похода на богослужение в церковь Святого Иоанна в Вашингтоне, известную как «Церковь президентов». Его сопровождала супруга.

Позднее пара прибыла в Белый дом, где их встретили теперь уже экс-президент США Джозеф Байден вместе со своей женой Джилл, а также Камала Харрис с супругом и ее преемник Джей Ди Вэнс с женой.

Байден приветствовал Трампа так: «Добро пожаловать домой». После этого политики провели традиционное чаепитие и отправились в Капитолий на церемонию инаугурации.

Согласно традиции, которая идет с 1989 года, Байден, покинувший пост президента США, оставил записку новому хозяину Белого дома. Ее детали он раскрывать не стал.

Четыре года назад ситуация была иной: Трамп, не признавший проигрыш на выборах президента США, покинул Белый дом за несколько часов до прибытия Байдена.

Избранный президент США будет использовать Библию Авраама Линкольна, которая была у последнего во время присяги в 1861 году, а также личную Библию. Так же было и в 2017 году, когда он впервые возглавил страну.

На инаугурацию в числе гостей прибыли дети Трампа (дочери Иванка и Тиффани, а также сыновья Дональд Трамп-младший, Эрик и Бэррон), президент Аргентины Хавьер Милей, премьер Италии Джорджа Мелони, основатель SpaceX Илон Маск, Марк Цукерберг с супругой, основатель Amazon Джефф Безос с женой, бывший вице-президент США Майк Пенс, экс-президент США Джордж Буш-младший с супругой и другие.

ABC News со ссылкой на источники сообщает, что команда Трампа собрала на его инаугурацию 250 млн долларов пожертвований от частных лиц и корпораций.

Ранее 20 января президент России Владимир Путин поздравил Трампа со вступлением в должность. Он отметил, что Москва открыта для диалога с новой администрацией США для урегулирования российско-украинского конфликта.

20 января CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщил, что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации. По словам собеседников, одна из целей беседы — обсуждение личной встречи президентов в ближайшие месяцы для попытки урегулирования конфликта на Украине.