Россия открыта для диалога с администрацией избранного президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности.

«Самое важное здесь — устранить первопричины кризиса. Что же касается самого урегулирования ситуации, то вновь хочу подчеркнуть: его целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе», — сказал президент.

По словам Путина, диалог между Москвой и Вашингтоном должен строиться на равноправной и взаимоуважительной основе.

Кроме того, глава государства поздравил Трампа со вступлением в должность и отметил, что Россия никогда не отказывалась от диалога с США.

«Мы видим заявление вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине, уходящей администрацией. Слышим также его заявления о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента США со вступлением в должность», — заявил Путин.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Путиным через несколько дней после инаугурации. По словам собеседников, одна из целей беседы — обсуждение личной встречи президентов в ближайшие месяцы для попытки урегулирования конфликта на Украине.

12 января будущий советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил о подготовке встречи Трампа с Путиным. По его словам, точные рамки возможной встречи еще не определены, однако уже в ближайшее время могут состояться телефонные переговоры президентов США и России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что переговоры Путина и Трампа пока предметно не готовятся. По его словам, многие страны предлагают «свои услуги как страны, где гипотетически можно провести контакты», но пока об этом говорить преждевременно.