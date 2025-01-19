Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что подал в отставку из-за сделки с радикальным движением ХАМАС. Так же поступили и члены его партии «Оцма Йехудит». На фоне этих событий Израиль объявил о прекращении огня в секторе Газа.

В заявлении партии соглашение с палестинскими боевиками называется «безрассудным». По мнению крайне правых израильских политиков, документ «включает в себя освобождение сотен убийц с кровью мужчин, женщин и детей на руках <…> и представляет собой позорную капитуляцию».

«Эта сделка лишает ЦАХАЛ его достижений, с таким трудом завоеванных в ходе войны, предполагает вывод войск из Газы и прекращение боевых действий, капитулируя перед ХАМАС», — отметили в пресс-службе «Оцма Йехудит».

Бен-Гвир пригрозил уйти с поста еще на прошлой неделе, если власти Израиля одобрят соглашение с палестинскими боевиками. По его мнению, из-за того, что в рамках договоренностей планируется отпустить сотни бойцов ХАМАС, радикальное движение «останется непобежденным».

«Эта сделка учит их [ХАМАС], что они могут нападать и захватывать заложников, а потом получить то, что хотят», — сказал Бен-Гвир.

Также ранее пообещали уйти в отставку в случае заключения соглашения с ХАМАС еще два высокопоставленных чиновника: министр финансов Бецалель Смотрич и министр по делам диаспоры Амихай Чикли.

Ранее Израиль и ХАМАС договорились о прекращении войны. План предполагает три этапа. Первый (шестинедельный) — это прекращение огня в Газе и возвращение израильских заложников, а израильская сторона передаст задержанных палестинских боевиков.

На втором этапе обе стороны обсудят следующие шаги для полного окончания войны, на время которого режим прекращения огня будет, при необходимости, продлен. Третий этап — возвращение оставшихся израильских заложников и обсуждение плана по реконструкции сектора Газа.

В рамках реализации первого пункта соглашения Израиль должен был получить список из 33 имен заложников. Однако 19 января израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился продолжить атаки палестинцев, так как, по его словам, Иерусалим получил лишь имена 30 человек.

В ХАМАС заявили, что задержка с предоставлением списка заложников связана с «техническими причинами». Позднее ЦАХАЛ заявил, что наносит удары по «ряду террористических целей в северной и центральной части Газы».

Как пишет BBC, в список заложников попали три женщины: медсестра ветеринарной клиники Дорон Штейнбрехер, гражданка Израиля и Британии Эмили Дамари, а также некая Роми Гонен, похищенная во время атаки на фестиваль Supernova.

Позднее в канцелярии Нетаньяху сообщили, что прекращение огня в секторе Газа вступит в силу в 11:15 (12:15 мск). Обмен произойдет сегодня после 17:00 мск: ХАМАС освободит 33 заложника (из 98), Израиль выпустит из тюрем более 700 палестинцев.

Reuters со ссылкой на источник отмечает, что соглашение между Израилем и ХАМАС было заключено во многом благодаря неоднократным предупреждениям Трампа о том, что на Ближнем Востоке «будет ад», если заложники, удерживаемые группировкой, не будут освобождены до его инаугурации 20 января.