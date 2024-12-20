Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил лидерам Евросоюза, что хочет дождаться инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, прежде чем принимать решение о продлении санкций ЕС против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как напоминает агентство, из-за военных действий на Украине ЕС ввел 15 пакетов санкций против Москвы, которые необходимо продлевать каждые шесть месяцев. В очередной раз санкции предстоит продлить в конце января, через 11 дней после инаугурации Трампа.

Продление санкций требует единодушной поддержки всех 27 государств-членов ЕС, что может позволить Орбану наложить вето на такое решение. По словам источников Bloomberg, в конце однодневного саммита ЕС в четверг Орбан удивил коллег, заявив о неготовности продлевать ограничительные меры.

В ЕС и без того обеспокоены, что Трамп, допускавший отказ от поддержки Украины, заключит сделку с президентом России Владимиром Путиным. Теперь возражение Орбана вызвало опасения, что он может стать партнером Трампа и способствовать разрушению единства ЕС в вопросе финансовой и военной поддержки Украины.

«Я предлагаю европейцам проявить стратегическое терпение. Мы не должны делать ничего, что могло бы пойти вразрез с будущими трансатлантическими отношениями [при администрации Трампа]», — сказал Орбан на заключительной пресс-конференции саммита лидеров ЕС на этой неделе.

Если США при Трампе откажутся поддерживать Украину, то европейским правительствам будет трудно восполнить образовавшийся пробел, отмечает Bloomberg. По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, «краткий ответ» состоит в том, что ЕС должен тратить больше денег на оборону.

Тем не менее канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил уверенность, что внешнеполитическое сотрудничество с США продолжится и при администрации Трампа.

«Я совершенно уверен, что США, как и Европа, продолжат оказывать поддержку Украине. Но, конечно, с четкой перспективой, что для Украины наступит справедливый мир, что она сможет защитить свой суверенитет и что убийства прекратятся», — сказал Шольц, который до этого говорил по телефону с Трампом.

Премьер Венгрии еще до переизбрания Трампа на президентский пост говорил после встречи с республиканцем, что тот намерен остановить российско-украинский конфликт путем прекращения финансирования Украины. Орбан отмечал, что «в одиночку» европейцы «не смогут профинансировать эту войну, и тогда война закончится». Близкий к Трампу источник газеты The Washington Post (WP) в апреле говорил, что заявление Орбана не соответствует действительности, но республиканец решил его не опровергать.

Орбан ранее уже не раз критиковал санкции против России и блокировал инициативы ЕС по помощи Украине. Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе заявил, что «не пустит» Орбана и «таких, как он» к посреднической роли в переговорах по урегулированию конфликта. «Нам нужны прямые отношения с США, мы сильная страна, мы это показали на поле боя. У кого-то в Европе есть такой пример современный? Ни у кого. У Орбана есть такая армия? Нет», — сказал Зеленский (цитата по «Страна.ua»).

Инаугурация Трампа, обещавшего в сжатые сроки достичь урегулирования между Россией и Украиной, состоится 20 января 2025 года. Как передавало агентство Reuters, предложения по завершению конфликта, которые обсуждаются в команде республиканца, предусматривают передачу России значительной части территории Украины и не предполагают вступления Киева в НАТО.