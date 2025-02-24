ЕС тратит больше денег на российские газ и нефть, чем на финансовую помощь Украине, говорится в отчете, приуроченном к третьей годовщине вооруженного конфликта. По оценкам Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), за третий год боевых действий ЕС закупил российской нефти и газа на сумму 21,9 млрд евро.

По данным Кильского института мировой экономики (IfW Kiel), эта сумма на одну шестую превышает 18,7 млрд евро, которые ЕС выделил Украине в качестве финансовой помощи в 2024 году. Аналитик Crea и соавтор отчета Вайбхав Рагхунандан заявил:

«Покупка российского ископаемого топлива, по сути, равносильна отправке финансовой помощи Кремлю. [Это] практика, которая должна быть немедленно прекращена, чтобы обеспечить не только будущее Украины, но и энергетическую безопасность Европы».

Исследователи собрали торговые данные, чтобы оценить стоимость российского топлива, проданного по всему миру за третий год украинского конфликта, и составили прогноз на февраль 2025 года на основе данных за январь.

В 2024 календарном году ЕС потратил на импорт российского ископаемого топлива на 39% больше, чем выделил для Украины. В эту сумму не включены военные или гуманитарные взносы.

Экономист IfW Kiel Кристоф Требеш назвал «поразительным» разрыв между тем, сколько европейские доноры тратили на поддержку сторон в прежних конфликтах и выделяют сейчас Украине:

«Германия, например, мобилизовала гораздо больше помощи для Кувейта в 1990/91 годах, чем для Украины за сопоставимый период времени».

В отчете также говорится, что Россия заработала 242 млрд евро на мировом экспорте ископаемого топлива за третий год украинского конфликта, а ее общие доходы с его начала по мере адаптации к санкциям «приближаются к триллионной цифре».

Чтобы снизить эти поступления, страны ЕС разработали 16-й пакет санкций, нацеленный главным образом на российский «теневой флот». Исследователи Crea подсчитали, что доходы России от ископаемого топлива могут упасть на 20% из-за ужесточения существующих санкций и устранения «лазеек», которые существовали в предыдущих пакетах. Новые меры включают запрет на европейские закупки российской нефти, переработанной в третьих странах, и ограничение транспортировки газа по трубопроводу «Турецкий поток».