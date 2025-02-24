Создатель сверхдальнобойных снайперских винтовок и главный конструктор ООО «Конструкторское бюро интеграционных систем» Владислав Лобаев сообщил RTVI, что для него внесение в черный список ЕС является «высокой оценкой врагом нашей деятельности». Всего в реестр попали 48 физлиц, включая актера Михаила Галустяна, телеведущую Юлию Барановскую, сенатора и шахматиста Сергея Карякина и многие другие.

«В плане практического эффекта от этих санкций — он нулевой. Никаких счетов, недвижимости и иных активов у меня нигде за рубежом нет. И путешествовать туда я тоже не собирался. Разве что на танке», — сказал он.

Собеседник RTVI отметил, что его с Европой «ничего не связывает и никогда не связывало».

«Вся моя работа и жизнь семьи сосредоточены исключительно внутри России. На самом деле это в ту же копилку санкций США и “Миротворца” и является высокой оценкой врагом нашей деятельности и нашего оружия, чему я искренне рад», — сказал он.

В феврале 2024 года в санкционный список США попал фонд развития оружейных технологий и производств «Фонд Лобаева».

В мае 2024 года Лобаев указом президента России был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу.

Награду ему вручил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

ООО «КБИС» (известное под торговой маркой Lobaev Arms) специализируется на разработке и производстве оружия и патронов. Калужская компания была создана в 2003 году. Одной из созданных ею винтовок является тактическая TSVL-8 «Сталинград», которая считается одной из самых точных в мире и бьет на расстояние 1,6 тыс. метров.

Принадлежащая Лобаеву компания «Царь-Пушка» в 2005 году стала первой частной компанией в современной российской истории, получившей лицензию на производство оружия.