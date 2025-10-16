В индийском МИД опосредованно ответили на заявление президента США Дональда Трампа, который утверждает, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему отказаться от закупок российской нефти. Спустя несколько часов после этих слов Трампа в дипведомстве заявили, что в вопросе импорта энергоресурсов приоритетом для Нью-Дели остается «защита интересов индийских потребителей». При этом там не уточнили, действительно ли между Моди и Трампом состоялся такой разговор и давал ли индийский премьер такое обещание.

«Индия является крупным импортёром нефти и газа. Защита интересов индийских потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации всегда была нашим приоритетом. Наша политика в отношении импорта полностью ориентируется на эту цель», — заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.

Также дипломат подтвердил, что Нью-Дели и Вашингтон обсуждают увеличение поставок энергоносителей из Соединенных Штатов.

«В последнее десятилетие этот процесс неуклонно продвигался. Действующая администрация [Соединенных Штатов] проявила интерес к углублению энергетического сотрудничества с Индией. Обсуждения продолжаются», — отметил Джайсвал.

Заявление Трампа прозвучало на пресс-конференции в Белом доме спустя почти два месяца после того, как США ввели 25-процентные пошлины на импорт нефти в Индию. Кроме того, Штаты продолжают переговоры о торговом соглашении с Индией, которая остается одним из главных потребителей российской сырой нефти.

На этом фоне оппозиция внутри страны обрушилась на премьера с критикой. Так, член Индийского национального конгресса, 12-й лидер оппозиции в Лок Сабхе (нижней палате парламенте) Рахул Ганди (сын Раджива и Сони Ганди, внук Индиры Ганди и правнук Джавахарлала Неру) обвинил премьер-министра Индии в том, что тот «боится Трампа», позволяя американскому президенту принимать и объявлять решения по закупкам российской нефти.

В свою очередь, посол России в Индии Денис Алипов подтвердил стратегическое партнерство между Москвой и Нью-Дели.

Как сообщают индийские СМИ, в сентябре Индия закупила 34% сырой нефти у России. Однако за первые восемь месяцев 2025 года импорт упал на 10%.

По данным трекера товаров и судоходства Klepler, в августе Индия импортировала из России в среднем 1,72 млн баррелей сырой нефти в сутки, а в сентябре этот показатель немного снизился — до 1,61 млн. Эксперты считают, это сокращение было сделано как раз для того, чтобы «ответить на давление со стороны США и диверсифицировать предложение».

С другой стороны, частные нефтеперерабатывающие заводы, такие как Reliance Industries и Nayara Energy, напротив, увеличили свои закупки. А вот государственные индийские компании сократили импорт российской нефти более чем на 45% — с 1,1 млн баррелей в сутки в июне до 600 000 баррелей в сутки в сентябре.