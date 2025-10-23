Евросоюз принял новый пакет санкций против российской энергетики, пишет Bloomberg. Председательствующая в ЕС Дания заявила, что с 2027 года будет запрещен импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России. Также ужесточается запрет на сделки с «Роснефтью» и «Лукойлом» и усиливаются ограничения в отношении 117 танкеров «теневого флота».

«Санкции оказывают реальное воздействие и наносят ущерб российской экономике», — прокомментировал глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен новый пакет ограничительных мер, добавив, что под их воздействием России будет «все труднее» финансировать специальную военную операцию (СВО) на Украине. Глава евродипломатии Кая Каллас написала в социальной сети Х:

«Мы только что приняли наш 19-й пакет санкций. Он направлен, в частности, против российских банков, криптобирж, компаний в Индии и Китае».

Работа по принятию 19-го пакета санкций застопорилась на несколько недель из-за противодействия со стороны Словакии, Венгрии и Австрии. В конечном итоге все три страны согласились одобрить новые ограничения, подчеркнув, что согласовали с Еврокомиссией определенные гарантии для себя.

Bloomberg отмечает, что пакет ЕС принят на следующий день после новых американских санкций, затронувших «Роснефть» и «Лукойл» — две крупнейшие российские нефтедобывающие компании. Также, напомним, США «без широкой огласки» разрешили Украине использование переданных западными союзниками дальнобойных ракет для ударов по целям на территории России.

В заявлении Еврокомиссии говорится, что меры из 19-го пакета санкций направлены против 45 организаций, которые предположительно помогали России обходить уже действующие санкции. В этот список попали 12 компаний, зарегистрированных в Китае и Гонконге.

Кроме того, Евросоюз запрещает перестрахование бывших в эксплуатации российских воздушных и морских судов. Также новые санкции предусматривают полную блокировку операций с пятью российскими банками и расширяют запрет на операции с российскими электронными платёжными системами и некоторыми банками в Беларуси и Казахстане.