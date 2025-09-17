Евросоюз готовится представить уже 19-й по счету пакет санкций против России. Среди целей этих ограничений называется «ослабление российской экономической базы», однако подобные меры имеют и обратный эффект. Накануне финский премьер-министр Петтери Орпо признал, что рост экономики республики замедляется в том числе из-за остановки приграничной торговли с Россией. А в финской Центральной торговой палате и вовсе считают, что сильнее всех в ЕС от санкций пострадала именно Финляндия. Так ли это и как можно оценить побочный ущерб европейских стран — RTVI рассказал юрист-международник, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Как европейские экономики переживают санкции

Санкции не идут на пользу ни России, ни Европейскому Союзу, сказал в беседе с RTVI Николай Топорнин. По его словам, антироссийские ограничения бьют и по экономике их европейских инициаторов, однако в какой степени — сказать нельзя, поскольку объективная статистика по этому вопросу сегодня отсутствует.

Тем не менее, проанализировать примерные экономические убытки позволяют открытые данные. Основным товаром экспорта России в страны ЕС были энергоносители, а стоимость поставок российского газа и нефти в Европу до начала российского-украинского конфликта исчислялась десятками миллиардов евро. Таким образом, по мнению Топорнина, с точки зрения объемов торговли наиболее пострадали представители Центральной Европы — Германия, Италия и Австрия, которые больше остальных вкладывались в закупку энергоносителей из России.

«Да, на сегодняшний день эти страны сумели заместить российские энергоносители покупкой нефти и газа на мировых рынках, но стоимость российского газа и нефти были ниже, чем сегодняшние цены, которые предлагаются на мировых энергетических рынках. А более высокая цена на нефть сказывается на функционировании экономики, на инфляции, на доходах определенных компании, у которых развит внешнеторговый бизнес», — продолжает эксперт.

Санкции негативно повлияли и на экономику стран Евросоюза с общей границей с Россией. Литва, Латвия, Эстония и Польша не только покупали российские энергоресурсы, но и предоставляли свою территорию для их транзита, за счет которого получали серьезную выручку, отметил Топорнин.

Слабее всего санкции наносят вред таким странам Южной Европы, как Испания, Португалия, Греция и Хорватия. Эти государства и до ухудшения российско-европейских отношений реже других покупали энергоносители у Москвы. Антироссийские ограничения не сильно бьют и по Франции: ее хорошо развитая атомная энергетика позволяет французской экономике в меньшей степени зависеть от поставок российского газа, подчеркнул собеседник RTVI.

К этой же категории эксперт относит и высокоразвитые страны Северной Европы с более диверсифицированной экономикой и, соответственно, меньшей зависимостью от России — Швецию, Данию и не входящую в ЕС Норвегию. Однако в Северной Европе есть государство, которое все же ощущает на себе серьезное воздействие санкций, — и это граничащая с Россией Финляндия.

«Закрытый» финский кейс

Финляндия наладила «очень широкоформатный экономический оборот» с Россией еще с советских времен, рассказал Николай Топорнин в разговоре с RTVI. Финны годами закупали российскую древесину, руду, прочие природные ископаемые на переработку и последующую продажу, в том числе и россиянам.

«У Финляндии были очень хорошие доходы от торговли с Россией. Они исчислялись миллиардами евро», — подчеркнул эксперт.

Другим важным аспектом российско-финских торговых отношений всегда был туризм. Недалекое расстояние до финской границы от Санкт-Петербурга позволяло многим россиянам ездить в соседнюю страну на выходные. Вложения российских туристов в местную экономику играли большую роль для восточных регионов Финляндии, менее развитых по сравнению с западом республики.

Как свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сегодня российско-финская торговля практически остановлена. Многокилометровая наземная граница между странами полностью закрыта, все экономические контакты «обрублены».

И перенастроить такие «бизнес-потоки» Хельсинки, в отличие от других европейских столиц, будет гораздо сложнее, считает Топорнин. Более того, по его мнению, задача заместить столь значимого торгового партнера, которым Россия была для Финляндии, заведомо нерешаема.

В то же время не стоит думать, будто антироссийские санкции спровоцировали экономический коллапс в Финляндии, добавляет эксперт. Республика остается наиболее благополучной в экономическом плане страной в Евросоюзе, а зарплаты выше среднего уровня, пусть и при не самых низких ценах, позволяют финнам «чувствовать себя достаточно уверенно».

Впрочем, если разделить весь ущерб от санкций на небольшое население Финляндии, то можно допустить, что именно финны столкнулись с наиболее серьезными экономическими потерями.

«Ущерб, который понесла экономика Финляндии, наверное, больше, чем той же Германии или Австрии», — рассуждает собеседник RTVI.

Когда это закончится

Несмотря на то что санкции бьют во все стороны, сегодня именно политика диктует «направление выбора экономических партнеров», сказал Топорнин. И если Брюссель в данный момент видит в России «токсичное государство с токсичной экономикой», то это означает, что странам-членам ЕС нельзя иметь дело с Москвой так, как это было раньше.

По мнению эксперта, такая ситуация будет продолжаться достаточно долго, вплоть до нормализации первопричины всех санкций — российско-украинского кризиса. А ориентиров для нее «пока что не видно».