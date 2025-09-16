Евросоюз должен был представить 19-й пакет санкций против России 17 сентября, однако этот вопрос был снят с повестки дня. Агентство Reuters пишет, что новая дата, на которой будут обсуждаться рестрикции, не назначена. Одним из самых обсуждаемых в СМИ пунктов 19-го пакета стали возможные ограничения на туристические визы, но эту инициативу заблокировали страны, которые продолжают выдавать россиянам шенген. Что еще может войти в список новых санкций и в чем главный камень преткновения — в материале RTVI.

Визовый бан

Среди кандидатов на попадание под санкции были шенгенские визы. Как пишет издание Euractiv, ужесточение по туристическим визам и ограничения на передвижение дипломатов внутри ЕС — это те варианты, которые обсуждались во время подготовки 19-го пакета. При этом Евросоюз еще в 2022-м приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией.

«Некоторые из наиболее агрессивных столиц также выступают за полный запрет на въезд российских туристов — мера, которая потребует квалифицированного большинства голосов», — отмечает издание.

Некоторые страны, к примеру — Италия, Испания, Греция, Франция и Венгрия, более «либеральны» в вопросе выдачи шенгена, а вот Польша, Чехия, Финляндия и страны Балтии «практически закрыли свои двери» для российских граждан. При этом, по данным Еврокомиссии, за 2024-й более полумиллиона россиян получили шенгенские визы, «что значительно больше, чем в предыдущем году».

Согласно источникам греческого интернет-портала Рronews, именно эти пять стран ЕС, которые более охотно продолжают выдавать россиянам шенгенские визы, наложили вето на инициативу по ужесточению мер.

«Как вы знаете, визы находятся в компетенции государств-членов. У Евросоюза нет возможности полностью запретить их выдачу», — заявил еврокомиссар по вопросам безопасности и миграции Магнус Бруннер.

Ранее агентство dpa сообщило, что ограничений по визам добивается Германия. В посольстве ФРГ в Москве заявили RTVI, что в результате военных действий России в отношении Украины «возникают повышенные риски безопасности для ЕС».

«В связи с этим федеральное правительство ужесточило критерии выдачи виз гражданам России. Это касается как национальных виз, так и, в соответствии с директивами ЕС, шенгенских виз», — добавили в дипмиссии.

Позже в посольстве Германии, продолжая тему, заявили ТАСС, что эти ограничения были введены еще в 2022 году.

Борьба с российской нефтью

Центральной темой остаются поставки российских энергоресурсов. Евросоюз хочет полностью отказаться от них к концу 2027 года, но некоторые государства-члены ЕС выступают против, к примеру, Венгрия и Словакия. Именно они из раза в раз блокируют принятие новых пакетов санкций, если там фигурируют российские нефть и газ.

Как узнало из своих источников Politico, обсуждение нового пакета санкций против России решили отложить как раз после того, как Дональд Трамп потребовал от европейцев прекратить закупки российской нефти.

Reuters со ссылкой на официальных лиц ЕС пишет, что Еврокомиссия также рассматривала возможность включить в 19-й пакет некоторые независимые нефтеперерабатывающие заводы Китая.

«ЕС с лета присматривается к некоторым китайским НПЗ в качестве потенциальных поставщиков российской нефти из уже находящегося под санкциями «теневого флота»», — отмечает агентство.

Bloomberg подчеркивает, что Москва уже находится под жесткими санкциями Европы и США, но ей удается обходить их благодаря закупкам «запрещенных товаров» у Китая и других третьих стран, а также за счет поиска покупателей своей нефти, к примеру, в Индии. Кстати, Индия уже попала на 50-процентные пошлины Соединенных Штатов именно из-за того, что отказалась прекратить закупки российской нефти.

«Последний пакет ограничений ЕС подразумевает ужесточение санкций в отношении теневых судов России и нефтетрейдеров в третьих странах. Также ЕС может ввести запрет на перестрахование танкеров, включенных в листинг», — говорится в статье агентства.

К тому же Брюссель рассматривает возможность ужесточить санкции против крупных нефтяных компаний России, отменив действующие льготы, которыми некоторые пользуются. К примеру, это может коснуться «Роснефти».

Банки, карты и ИИ

19-й пакет, который Евросоюз должен был представить 17 сентября, может включать в себя не только нефть. По информации Bloomberg, Брюссель также нацелился на:

российские платежные системы,

системы кредитных карт,

криптовалютные биржи.

Помимо этого, под санкции ЕС могут попасть еще около шести российских банков.

«Евросоюз также рассматривает возможность первого применения своего «инструмента по борьбе с обходом санкций» против Казахстана. Это означает, что стране будет запрещен импорт определенного набора оборудования, которое, согласно данным ЕС о торговле, по-прежнему в больших объемах перенаправляется в Россию, где используется для производства оружия», — добавили источники агентства.

Впрочем, для того, чтобы применить этот инструмент против Астаны, требуются обширные доказательства и поддержка государств-членов Евросоюза.

Также под рестрикции могут попасть морские порты, которые имеют дело с так называемым «теневым флотом» России, и даже искусственный интеллект, используемый в военной сфере.