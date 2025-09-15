Часть стран Евросоюза предлагает ввести полный запрет на въезд российских туристов в рамках 19-го пакета санкций. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на источники.

Издание напоминает, что некоторые страны ЕС, граничащие с Россией, уже ввели жесткие ограничение на получение виз для россиян. В их числе Польша, страны Балтии, Чехия и Финляндия. В то время как Италия, Испания, Греция, Франция и Венгрия были «относительно либеральны в выдаче виз».

Согласно данным Еврокомиссии за 2024 год, шенгенские визы получили более 500 тыс. россиян, по сравнению с предыдущим годом это число «значительно увеличилось». Euractiv утверждает, что такой приток стал одним из поводов для ужесточения политики ЕС.

Неназванный европейский дипломат заявил Euractiv, что страны ЕС «не могут <…> принять россиян, путешествующих и наслаждающихся своей жизнью», пока их страна ведет военную операцию на Украине и «ежедневно угрожает нашей безопасности». Он также подчеркнул, что в основном в Евросоюз приезжают «более состоятельные представители российского среднего класса».

Отдельным пунктом санкционного пакета может стать ограничение свободы передвижения российских дипломатов, уже имеющих шенгенские визы и находящихся в ЕС. Euractiv напоминает, что ранее Чехия предлагала запретить представителям дипмиссий выезжать за пределы страны, в которой они аккредитованы.

Однако некоторые государства ЕС сомневаются, что при отсутствии внутреннего пограничного контроля такая мера будет эффективно работать. Кроме того, есть опасения, что этот шаг может вызвать ответные действия России против европейских дипломатов, находящихся в Москве, добавляет Euractiv.

Осенью 2022 года ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Визовый сбор вырос до €90, а сроки рассмотрения заявлений увеличились до 15 дней. В начале сентября 2025-го итальянское агентство ANSA сообщило, что Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций планирует усложнить процесс получения шенгенских виз для граждан России.

13 сентября генконсульство Испании в Москве временно приостановило прием заявлений на оформление виз «по техническим причинам», однако вечером 15 сентября возможность подачи возобновили.