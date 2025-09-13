Генконсульство Испании в Москве временно приостановило прием заявлений на оформление виз «по техническим причинам», сообщает визовый центр BLS. С чем это связано, не уточняется, как и предполагаемая продолжительность ограничений не указаны.

«Обращаем ваше внимание, что по техническим причинам Генеральное консульство Испании в Москве не будет принимать заявления до дальнейшего уведомления. Приносим извинения за доставленные неудобства», — рассказали в BLS.

Итальянское агентство ANSA сообщило, что Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций планирует усложнить процесс получения шенгенских виз для граждан России. Эти обсуждения связаны с большим числом въездов россиян в Европу в этом году. Кроме того, европейские власти, по данным ANSA, рассматривают возможность ограничить передвижение российских дипломатов по Шенгенской зоне.

Ранее немецкое агентство DPA сообщило, что Германия предложила Еврокомиссии значительно сократить выдачу шенгенских виз российским туристам. Особое внимание в документе было уделено Италии, Франции и Испании, куда туристы из РФ приезжают чаще всего.

По данным Евросоюза, в прошлом году консульства в России выдали около 542 тысяч виз для краткосрочного пребывания в странах ЕС или других государствах Шенгенской зоны.

В сентябре 2022 года Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Визовый сбор вырос сначала до 80, а потом до 90 евро. Также увеличились и сроки рассмотрения заявлений на визу — до 15 дней. Кроме того, некоторые европейские страны (Польша, Латвия, Литва, Эстония и Чехия) полностью прекратили выдачу туристических виз россиянам.

Несмотря на это, по итогам 2024 года число поданных заявлений от россиян на получение шенгенских виз по итогам составило около 606 тыс.