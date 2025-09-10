В пресс-службе Европейской комиссии прокомментировали утечку итальянского информагентства ANSA. В публикации утверждалось, что в 19-й пакет санкций могут включить положение о ужесточении процедуры выдачи туристических шенгенских виз гражданам России. Источники агентства полагают, что эта рестрикция «легко достижима» — в отличие, например, от введения вторичных санкций в отношении торговых партнеров Москвы.

«Как всегда, мы не можем предоставить детали о санкционном пакете, который в настоящее время обсуждается странами-членами ЕС», — ответили в пресс-службе Европейской комиссии на просьбу RTVI прокомментировать, возможно ли ужесточение выдачи виз российским туристам вплоть до полного прекращения и стало бы это положение обязательным для всех государств Европейского союза.

При этом в ведомстве порекомендовали RTVI обратиться к программной речи председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о положении дел в ЕС, в которой она затрагивает тему 19-го пакета санкций.

«Мы уделяем особое внимание ускорению отказа от российского ископаемого топлива, теневому флоту и третьим странам (продолжающим покупать российское топливо. — Прим.RTVI)», — заявила фон дер Ляйен.

Она призвала «срочно разработать новое решение по финансированию военных действий Украины за счет заблокированных российских активов», а также объявила, что Европа выделит €6 млрд в рамках кредита и «заключит с Украиной альянс по беспилотникам».

При этом вопрос о туристических визах для россиян глава Еврокомиссии не затрагивала.

Как отмечало агентство ANSA, в Европейской комиссии обратили внимание на рекордное число российских туристов, которые отдыхали этим летом таких странах, как Греция, Италия и Франция. Там считают недопустимым, чтобы россияне «наслаждались европейским образом жизни», пока на Украине продолжаются боевые действия.