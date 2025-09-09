Страны Евросоюза обсуждают возможность ужесточения шенгенских виз в рамках нового пакета санкций против России, сообщает итальянское агентство ANSA. Это может коснуться как туристов, так и дипломатов.

В статье отмечается, что ЕС пытается найти точки соприкосновения с США, чтобы вынудить Россию сесть за стол переговоров с Украиной. Однако стороны выбирают разные методы, отмечает ANSA: Вашингтон предпочитает «концепцию вторичных ограничительных мер, то есть затрагивающих тех, кто ведет дела с Москвой», в то время как Евросоюзу такие методы «чужды».

«Внимание сосредоточено на том, что легко осуществимо: ужесточение туристических виз для россиян через более строгие правила. В Европейской комиссии действительно не остались незамеченными рекордные показатели еще не полностью прошедшего лета, особенно в отношении самых любимых европейских направлений (Греция, Италия и Франция в первую очередь)», — пишет агентство.

Для Брюсселя «неприемлемо», что россияне «наслаждаются европейским образом жизни, пока ракеты падают на украинские города», утверждается в статье.

Кроме того, среди предложений, которые рассматриваются ЕС для нового пакета антироссийских санкций, присутствует и выдвигаемая ранее Польшей инициатива, пишет ANSA, — «запретить российским дипломатам поездки из одной страны ЕС в другую», обязав их находиться только на территории того государства, где они аккредитованы.

Эта мера обсуждается, так как Европа считает, что среди сотрудников дипмиссий могут скрываться российские «агенты 007», утверждает итальянское агентство.

Ранее председатель Европейского совета Антонио Коста заявил, что ЕС должен бороться «с теневым флотом», а также ввести вторичные санкции против стран, покупающих газ и нефть у России.

В сентябре 2022 года Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Визовый сбор вырос сначала до 80, а потом до 90 евро. Также увеличились и сроки рассмотрения заявлений на визу — до 15 дней. Кроме того, некоторые европейские страны (Польша, Латвия, Литва, Эстония и Чехия) полностью прекратили выдачу туристических виз россиянам. Несмотря на это, по итогам 2024 года число поданных заявлений от россиян на получение шенгенских виз по итогам составило около 606 тыс.