Германия ужесточила критерии выдачи виз россиянам — как национальных, так и шенгенских. Об этом сообщили в пресс-службе посольства ФРГ в Москве в ответ на просьбу RTVI прокомментировать информацию агентства dpa о том, что именно Берлин добивается ужесточения визового режима для граждан России на общеевропейском уровне в рамках 19-го пакета санкций.

В посольстве Германии заявили, что в результате военных действий России в отношении Украины «возникают повышенные риски безопасности для ЕС».

«В связи с этим федеральное правительство ужесточило критерии выдачи виз гражданам России. Это касается как национальных виз, так и, в соответствии с директивами ЕС, шенгенских виз. Российские заявители, которые не имеют веских причин для поездки, должны быть готовы к более длительным и тщательным процедурам рассмотрения заявлений», — говорится в комментарии посольства Германии для RTVI.

При этом в немецкой дипмиссии не уточнили, действительно ли Германия добивается «серьезных ограничений» для граждан России, которые хотят приехать в Европу с туристическими целями, в рамках общеевропейских санкций, о чем сообщало dpa.

В январе 2024 года посол Германии в России Александр Граф Ламбсдорфф говорил в интервью RTVI, что визы россиянам продолжают выдаваться — правда, речь шла преимущественно не о туристических шенгенах.

«Я считаю очень важным подчеркнуть, что мы по-прежнему выдаем визы, особенно тем россиянам, которые хотят поехать работать в Германию. Мы также выдаем визы для воссоединения семей, для студентов, которые едут учиться в Германию», — объяснял Александр Граф Ламбсдорфф.

Сейчас, согласно актуальной информации на сайте немецкого посольства, заявки от россиян в Москве продолжают приниматься в Сервисно-визовом центре VisaMetric по новому адресу на Проспекте мира.

В свою очередь, на сайте визового центра Испании BLS появилось сообщение, что испанское генконсульство в Москве временно приостановило прием заявлений на оформление виз «по техническим причинам до дальнейшего уведомления». Причины эти не уточняются, как и сроки, когда подача возобновится.

Между тем издание Politico сообщило о том, что ЕС планирует выпустить рекомендации для стран-членов по ужесточению правил получения виз для россиян и граждан других «враждебных государств». Их опубликуют в конце декабря 2025 года. Однако эти меры не будут носить обязательный характер и не войдут в санкционный пакет.

Ранее итальянское агентство ANSA узнало, что в ЕС обсуждают ужесточение выдачи туршенгенов для россиян, которых этим летом было «слишком много» в Италии, Франции и Греции, именно в рамках 19-го пакета.

В пресс-службе Еврокомиссии сообщили RTVI, что не могут вдаваться в детали этих обсуждений, однако рекомендовали обратиться к недавнему выступлению председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В нем говорится о предложениях по 19-му пакету, однако о визах ничего не сказано.

Как ожидается, новый санкционный пакет ЕС будет представлен 15 сентября.