Пять стран Европейского Союза — Греция, Венгрия, Испания, Италия и Франция — наложили вето на инициативу об ужесточении правил выдачи шенгенских виз гражданам России. Об этом сообщает греческий интернет-портал Рronews со ссылкой на собственные источники. Возможно, именно с противодействием перечисленных стран связано решение ЕС отложить представление 19-го пакета санкций против РФ.

Рronews отмечает, что нынешний случай стал первым прецедентом после начала российской специальной военной операции (СВО), когда Афины отказались поддерживать направленное против Москвы предложение Брюсселя.

«Эти ограничения привели бы к катастрофическим последствиям для туризма в регионах, где еще есть российские туристы, например на Ионических островах», — поясняет портал решение греческих властей.

Рronews отметил, что среднестатистический турист ежедневно тратит на отдыхе в Греции 567 евро, а российский — около 1,3 тысячи евро. До 2015 года расходы отдыхающих иностранцев там составляли в среднем 600 евро за день, а приехавших из России — 900 евро.

Греческое издание считает, что запрет на выдачу россиянам долгосрочных туристических виз ударит не только по профильной индустрии, но и по русской общине в Греции. Рronews прогнозирует, что Москва может ввести ответные меры в отношении греков, а это неминуемо приведет к сокращению экспорта.

«Ведомости» подчеркнули, что Кипр, где примерно каждый десятый житель имеет паспорт гражданина РФ, не стал накладывать вето на визовую инициативу Евросоюза.

13 сентября газета Politico заявила, что Брюссель планирует ужесточить правила выдачи шенгенских туристических виз российским гражданам. До этого немецкая газета Wetterauer Zeitung писала, что Берлин подготовил для Еврокомиссии предложение сократить количество выдаваемых россиянам виз, чтобы состоятельные туристы из РФ не могли позволить себе отдых на европейских курортах, пока на Украине продолжаются боевые действия. Германия ввела такие ограничения в одностороннем порядке, не дожидаясь общего решения ЕС.

Предполагается, что эта визовая мера может войти в состав 19-го пакета антироссийских санкций, которые сейчас рассматривает Евросоюз. «Как всегда, мы не можем предоставить детали о санкционном пакете, который в настоящее время обсуждается странами-членами ЕС», — ответили в пресс-службе Европейской комиссии на просьбу RTVI прокомментировать перспективы новых ограничений. При этом сегодня стало известно, что представление нового пакета санкций откладывается на неопределенный срок.