Европейский союз не представит 19-й пакет антироссийских санкций в среду, 17 сентября, его отложили на неопределенный срок. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломата и чиновника одной из стран Евросоюза.

По данным газеты, задержка связана с тем, что фокус внимания ЕС сместился с введения новых санкций против России на оказание давления на Словакию и Венгрию, чтобы те «снизили зависимость от российской нефти».

В Еврокомиссии не уточнили возможные сроки представления новых санкций, отмечает Politico.

Предыдущий, 18-й пакет санкций, Совет Евросоюза одобрил в июле. Среди ключевых ограничений — снижение предельной цены на российскую сырую нефть с $60 до $47,6 за баррель, запрет на использование газопроводов «Северный поток 1» и «Северный поток 2», а также на импорт в ЕС нефтепродуктов, которые были произведены из российской нефти. Глава евродипломатии Кая Каллас в X назвала новые меры «одними из самых жестких на сегодняшний день».

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро говорил, что 19-й пакет санкций должен был быть представлен еще 15 сентября. Ограничения, которые разрабатывались в координации с президентом США, по словам главы ведомства, должны были оказать «колоссальное» давление на Москву. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также отмечала, что новый пакет собирались принять еще в начале сентября, чтобы продолжить «давить на военную экономику России».