Введенные Евросоюзом антироссийские санкции «неэффективны» и лишь усилили Россию, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо на заседании Комитета по европейским делам Палаты депутатов. При этом он допустил, что Словакия все-таки поддержит новый санкционный пакет ЕС.

«Пакеты санкций неэффективны. Единственное, к чему они привели, — это то, что русские стали самодостаточными там, где не были», — заявил Фицо парламентариям.

Изначально Словакия блокировала принятие 18-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, требуя гарантий по поводу поставок газа. После этого, по словам премьер-министра страны, в проект резолюции, которую планируется принять по итогам предстоящего саммита ЕС, были внесены коррективы, связанные с автомобильной промышленностью и энергетикой. Уведомление об этом Братислава получила от Еврокомиссии.

20 октября министры энергетики стран ЕС поддержали предложение о постепенном прекращении импорта газа из России в ЕС и его полном запрете с 1 января 2028 года. В тот же день глава евродипломатии Кая Каллас выразила уверенность в том что новый пакет антироссийских санкций будет одобрен на встрече лидеров стран ЕС, которая состоится на этой неделе.

По словам Фицо, внесенные в проект резолюции поправки предполагают, что Еврокомиссия должна представить список предложений по снижению цен на электроэнергию в Евросоюзе. Словацкий премьер отметил, что электричество в Европе дороже, чем в Китае и США, и это подрывает конкурентоспособность европейской продукции. Кроме того, Фицо заявил, что ожидает пересмотра плана ЕС по прекращению продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году — например, введение льгот для гибридных моделей.

На прошлой неделе о своей готовности поддержать новый пакет санкций против России также объявила Австрия. Она в целом согласилась с содержанием этого пакета, но требовала, чтобы в него включили дополнительные меры по снятию санкций с активов, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской. За их счет Вена планирует компенсировать наложенный Россией штраф австрийскому банку Raiffeisen Bank International.

Фицо не впервые заявляет о готовности Словакии поддержать антироссийские санкции ЕС. Например, минувшим летом он говорил, что страна может присоединиться к санкциям — но при условии, что Евросоюз компенсирует ей убытки, связанные с вынужденным отказом от поставок энергоносителей из России.

Депутат Госдумы Александр Толмачев пояснял тогда, что Фицо приходится лавировать под огромным давлением ради сохранения своей страны в том «заповеднике гоблинов», который представляет собой нынешняя Европа. Его коллега Михаил Шеремет рассуждал о созданной в ЕС «палочной системе», которая обрушивается на всех инакомыслящих и в данном случае работает против Словакии. По словам заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабаров, российская сторона должна с уважением отнестись к решениям Фицо, не воспринимая их как «предательство».