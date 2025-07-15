Министры иностранных дел Евросоюза на встрече в Брюсселе не достигли консенсуса по введению 18-го пакета антироссийских санкций. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, трансляцию вел телеканал М1. Ранее согласование новых ограничительных мер уже трижды блокировалось Словакией.

Как отметил Сийярто, подавляющее число стран-участниц ЕС готово вводить новые санкции, но в ходе текущего заседания решение по новому пакету так и не было принято. Венгерский министр также рассказал, что представитель «одной из самых крупных и могущественных стран ЕС» во время встречи откровенно признал, что ни один из 17 предыдущих санкционных пакетов не достиг поставленных целей.

Восемнадцатый пакет санкций предполагает снижение предельной цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, а также запрещает использовать газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» для поставок в Евросоюз нефтепродуктов, произведенных из российской нефти.

Словакия заблокировала принятие нового санкционного пакета, потребовав от Еврокомиссии гарантий бесперебойных поставок энергоносителей. Премьер-министр Роберт Фицо предупредил, что вводимые ограничения способны спровоцировать сбои в газоснабжении, скачок цен и экономические потери в связи с возможным срывом контрактных обязательств перед «Газпромом».

В декабре 2022 года государства «Большой семерки» установили предельную цену на российскую нефть. Затем, в феврале 2023-го, вступили в силу аналогичные ограничения для нефтепродуктов: дизельное топливо, которое обычно дороже сырой нефти, получило лимит в $100 за баррель, а более дешевый мазут — $45 за баррель.

В качестве ответной меры Россия ввела запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов по любым контрактам, предусматривающим соблюдение ценового потолка. Действие этих ограничений было в очередной раз продлено президентом Владимиром Путиным в июне 2025 года — теперь они сохранятся до конца текущего года.