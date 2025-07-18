Словакия решила поддержать очередные санкции ЕС против России, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо. Ранее он, наоборот, блокировал все ограничения, ведущие к полному отказу Евросоюза от российского газа. Почему словацкий лидер пошел на уступки и как на это отреагировали в России — в материале RTVI.

Долгий пакет

В начале июня глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала ввести против России очередной, 18-й пакет санкций. По ее словам, ограничения должны коснуться энергетического и банковского секторов РФ.

Однако принять его сразу не удалось: 23 июня глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснил, что против, помимо самой Венгрии, выступила и Словакия.

«Мы сделали это (предотвратили принятие 18-го пакета санкций. — RTVI), потому что в этом случае государствам ЕС, включая Венгрию и Словакию, было бы запрещено покупать российский природный газ и дешевую российскую сырую нефть», — подчеркнул Сийярто.

Спустя несколько дней на саммите ЕС вновь попытались принять пакет антироссийских санкций, однако сделать это опять не получилось. По данным источников, принятие ограничений блокировала Словакия.

«Работа над 18-м пакетом санкций будет продолжена, она находится на продвинутой стадии», — отмечал глава Европейского совета Антониу Кошта.

Три дня назад, 15 июля, в Брюсселе вновь собрались для обсуждения 18-го пакета санкций, но договориться опять не удалось: словацкая делегация заблокировала принятие документа.

Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что в случае введения ограничений могут возникнуть перебои в газоснабжении, а цены на газ могут серьезно вырасти. К тому же, добавил глава словацкого правительства, его страна может понести экономические потери в связи с возможным срывом договорных обязательств перед «Газпромом», поэтому нуждается в твердых гарантиях со стороны Евросоюза.

В пятницу, 18 июля Совету ЕС удалось договориться о так долго анонсируемом 18-й пакете антироссийских санкций. Премьер Словакии заявил в Facebook*, что не станет больше блокировать принятие ограничений против России.

«Я даю инструкцию нашим представителям в Европейском союзе освободить дорогу к 18-му пакету санкций», — отметил он и объяснил, что продолжать накладывать вето на принятие ограничений было бы «контрпродуктивно» в свете переговоров с ЕК по энергоресурсам.

«Давление на Фицо огромное»

Премьер Словакии не мог вечно сопротивляться Евросоюзу в вопросе введения антироссийских санкций, заявил News.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, Фицо вынужден лавировать, чтобы сохранить страну.

«При всей жесткости позиции Фицо нужно понимать, что Словакия — это не Россия. Достаточно небольшая страна в центре Европы пытается отстаивать свою позицию, отличающуюся от той, что проповедуют гиганты региона. Понятно, что давление на Фицо огромное и ему необходимо лавировать, стараясь сохранить свою страну в том „заповеднике гоблинов“, в который превращается европейский политический истеблишмент», — объяснил парламентарий.

Толмачев заверил, что как только наступит подходящее время, Россия раздаст «всем сестрам по серьгам».

«Все эти друзья ситуативны»

Фицо решил не блокировать согласование 18-го пакета санкций из-за колоссального давления Евросоюза на Словакию, рассказал изданию «Подмосковье сегодня» политолог Юрий Светов. По его словам, предыдущие 17 пакетов глава словацкого правительства одобрял: торговался, а потом соглашался.

«Мы должны всегда помнить, что в промежутках между санкциями они чего-то произносят. А когда доходит до момента голосования, они голосуют «за»», — объяснил эксперт.

Как отметил Светов, Словакия экономически зависит от Евросоюза и Фонда солидарности ЕС, которым страну «прижимали» для принятия нужных Брюсселю решений. «Кнут используют без сомнения. Словакия всегда находится под гнетом Евросоюза», — подчеркнул собеседник издания.

По его мнению, России не стоит рассчитывать на так называемых союзников в Европе: ни на Словакию, ни на Венгрию, ни даже на Сербию. «Их суверенитет ограничен, они входят в те структуры, где не они решают. Мы наконец пришли к пониманию того, что все эти союзы и друзья в политике — ситуативны», — резюмировал Светов.

«Их там просто раздевают»

Из-за давления на Словакию Евросоюз может распасться, предположил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Он рассказал News.ru, что европейские политики совершенно не терпят инакомыслия.

«Заявление премьер-министра Словакии [Роберта] Фицо свидетельствует о палочной системе, царящей в Евросоюзе, не терпящим инакомыслия и очень отличающимся от транслируемых им картинок, пропагандирующих развитую демократию», — отметил он.

По мнению заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, Роберт Фицо боролся и блокировал принятие антироссийских санкций до конца. Как подчеркнул сенатор, со временем отношения со Словакией могут нормализоваться.

«Надо уважать позицию Фицо по 18-му пакету санкций ЕС, он боролся до конца. Думаю, что наши отношения с ним нормализуются. Это не предательство Фицо. Словакии и Венгрии тяжело противостоять ЕС, их экономика сильно завязана на ЕС. Но другие страны тоже поймут, что их там просто раздевают», — заявил Джабаров News.ru.

«Чистой воды популизм»

В голосовании Словакии за 18-й пакет антироссийских санкций нет ничего удивительного, объяснил «Ломовке» журналист и писатель Михаил Шахназаров.

«По той простой причине, что пророссийские заявления и [премьер-министра Словакии Робарта] Фицо, и [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана — это все чистой воды популизм, который был рассчитан прежде всего на собственного избирателя. Потому как ни один словак, ни один венгр не проголосует за повышение налогов, сокращение заработной платы, поставки оружия на Украину. Да и к самой Украине, мягко говоря, неважно относятся и в Венгрии, и в Словакии», — подчеркнул он.

Шахназаров назвал Евросоюз преступной организацией, в которой хорошо помнят слова Аль Капоне: «Добрым словом и пистолетом можно добиться большего, чем одним добрым словом». «Вот Фицо и сломался, вернее, его сломали», — предположил писатель.

Санкции или жизнь?

Роберту Фицо могли угрожать вторым покушением, если он не перестанет блокировать санкции, заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.

«Комментария Фицо по новому пакету санкций против РФ пока нет. Трудно выяснить, угрожали ли ему. Хотя, вполне возможно. В конце концов в него один раз уже стреляли. Могли намекнуть, что второе покушение он может и не пережить, могли угрожать его семье. Он, кстати, делает то же, что и Орбан: на определенном этапе торгуется с ЕС по поводу санкций», — рассказал собеседник News.ru.

Он объяснил, что Словакия не обладает достаточным политическим весом, а в окружении Фицо могут быть «слабые места». По мнению Перенджиева, Словакия в итоге присоединится и к 19-му, и к 20-му пакетам антироссийских санкций.

Немецкий политолог Александр Рар отметил, что Роберт Фицо всегда выступает на стороне ЕС.

«Он говорит одно, а когда от него требуют решения, голосует вместе с остальными странами ЕС. Фицо очень осторожничает и не хочет ссориться с Брюсселем», — полагает эксперт.

По его словам, главе словацкого правительства дают понять, что лишат поддержки и полностью изолируют, если он не будет выполнять указания.

«Истинная сущность»

Очередным пакетом санкций Запад лишь доказал, что не может предложить ничего кроме визгов, запрета и давления, рассказал Life.ru депутат Госдумы Амир Хамитов. Согласие Фицо на введение ограничений он назвал ширмой для достижения личной выгоды.

«В таких ситуациях и проверяется истинная сущность каждого. Кто озабочен тем, чтобы спасти мир от новой угрозы, уничтожить ростки неонацизма, пока он не набрал силу и не уничтожил всех остальных, а у кого на уме только цифры на счетах и собственный политический статус. Понятно, что очередной беспомощный взбрык в виде нового пакета антироссийских санкций снова ударит только по тем, кто его принимал», — подчеркнул парламентарий.

Несмотря на ожидания Евросоюза, экономика России продолжает быть устойчивой и независимой, отметил Хамитов. По его словам, она довольно крепка для того, чтобы справиться с внешними вызовами.

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