Саммит Евросоюза не смог утвердить 18-й пакет санкций против Москвы, работа над ним продолжится. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции по итогам встречи на высшем уровне глава Европейского совета Антониу Кошта.

«Работа над 18-м пакетом санкций будет продолжена, она находится на продвинутой стадии», — отметил он (цитата по ТАСС).

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что работа над документом «идет полным ходом». При этом она не обозначила возможные сроки завершения.

Дипломатические источники агентства в Брюсселе пояснили, что утверждение очередного пакета антироссийских санкций на саммите заблокировала Словакия, этот вопрос будут снова обсуждать послы стран Евросоюза.

Саммит ЕС, который был рассчитан на два дня, продлился один день. При этом главы государств-членов сокращение формата работы не прокомментировали. По данным источников ТАСС, «участники саммита достигли в четверг согласия по всем вопросам, по каким было возможно, и констатировали нереальность достижения на данном этапе договоренности по нескольким пунктам».

В начале июня глава Европейской комиссии предложила новые меры в рамках 18-го пакета санкций против России, которые она сравнила с «жесткими укусами». Ограничения, как говорила она, будут нацелены на энергетический и банковский секторы России. В их числе: блокировка соединяющего Россию и Германию газопровода «Северный поток»; снижение потолка цен на российскую сырую нефть с $60 до $45 за баррель для стран G7; запрет импорта нефтепродуктов, произведенных на основе российской сырой нефти; отключение еще 22 российских банков от международной банковской системы SWIFT; запрет экспорта в Россию европейских товаров и технологий на сумму более €2,5 млрд и др.

О праве вето, которое наложил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, также пишет Index. По мнению глава правительства, такие меры могут привести к перебоям в поставках газа и росту цен, а также нанести экономический ущерб из-за возможного нарушения контракта с «Газпромом». Источник издания добавил, что убытки страны в этом случае могут достигнуть €20 млрд.

Накануне, 26 июня, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не подписал текст документа Совета ЕС в поддержку Украины. При этом проект итогового заявления поддержали 26 из 27 государств Евросоюза. К обсуждению темы евроинтеграции Украины страны ЕС вернутся в октябре.