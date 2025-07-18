Совет Евросоюза одобрил 18-й пакет антироссийских санкций, предусматривающий ограничения в отношении энергетического, банковского и военного секторов России. Глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X назвала новые меры «одними из самых жестких на сегодняшний день».

Среди ключевых ограничений со стороны Евросоюза — снижение предельной цены на российскую сырую нефть с $60 до $47,6 за баррель, запрет на использование газопроводов «Северный поток 1» и «Северный поток 2», а также на импорт в ЕС нефтепродуктов, произведенных из российской нефти.

Предельная стоимость нефти из России будет пересматриваться каждые шесть месяцев, чтобы адаптироваться к изменениям рынка, рассказали дипломатические источники Euractiv.

Под новые европейские санкции попали 22 российских банка, 14 физических лиц и 41 организация, а также 105 судов, которых в ЕС считают частью российского «теневого флота». Всего таких кораблей в черном списке теперь 444.

Вместе с тем в санкционные списки Евросоюза теперь включены нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» в Индии, одна российская СПГ-компания, а также предприятия из Китая и Беларуси, которых в Брюсселе связывают с российским военно-промышленным комплексом.

Также в санкционном пакете предусмотрены меры против 26 предприятий, которых ЕС подозревает в обходе ограничений на экспорт, в том числе беспилотников. В заявлении уточняется, что семь из них находятся в Китае, а четыре — в Турции. Глава дипслужбы ЕС Каллас ранее уточнила, что речь идет о «китайских банках, которые позволяют уклоняться от санкций».

Кроме того, Брюссель ввел запрет на любые операции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его филиалами, а также на финансовые транзакции в отношении Беларуси.

Евросоюз мог принять 18-й пакет санкций и раньше, однако его одобрение несколько раз блокировала Словакия. Братислава требует от Брюсселя гарантий бесперебойных поставок нефти и газа в случае полного отказа европейцев от российских энергоносителей к 2027 году. В четверг, 17 июля, словацкий премьер Роберт Фицо сообщил, что поддержит новые запреты в отношении России, поскольку Словакия «достигла максимума на данный момент» в переговорах с ЕС.

Москва проанализирует очередные европейские санкции, которые считает незаконными, чтобы минимизировать их последствия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал ограничительные меры «обоюдоострым оружием».

«Вместе с тем, конечно же, мы от санкций приобрели определенный иммунитет, мы адаптировались к жизни в условиях санкций», — добавил Песков.

Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко поприветствовала антироссийские санкции. Как она написала в соцсети X, новый пакет «усиливает давление там, где это необходимо».

Тем временем глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что Евросоюз уже приступил к работе над 19-м пакетом антироссийских санкций, передает ERR. Предыдущий 17-й пакет был утвержден ЕС 20 мая.