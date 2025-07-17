Верховная Рада одобрила назначение Юлии Свириденко на пост премьер-министра Украины. Об этом 17 июля сообщает издание «Страна.ua».

В поддержку кандидатуры Свириденко проголосовали 262 депутата, против — 22, передает «РБК-Украина». Еще 26 парламентариев воздержались, 22 нардепа не голосовали по этому вопросу.

Свириденко, занимавшая с ноября 2021 года должности первого вице-премьера и министра экономики, сменит на посту премьера Дениса Шмыгаля, которого президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить министром обороны вместо Рустема Умерова. 15 июля Шмыгаль подал в отставку, а на следующий день Рада освободила его от должности главы правительства. Вместе со Шмыгалем в отставку ушли все члены кабмина.

Назначение обновленного правительства по предложению Свириденко произойдет в течение четверга, 17 июля. Накануне глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия опубликовал список претендентов на министерские посты, который будет предложен на рассмотрение Рады. Из перечня следует, что принципиальных замен в составе кабмина не последует.

Зеленский в числе приоритетных задач нового правительства назвал наращивание собственного производства оружия.

«Страна.ua» оценила нынешние перестановки в правительстве как «самую ничего не меняющую» смену кабмина в истории Украины. Как пишет издание, происходящее говорит о том, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак «установили полный контроль над вертикалью власти, превратив и парламент, и кабмин лишь в инструменты своей политики».