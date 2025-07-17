Верховная Рада одобрила назначение Юлии Свириденко на пост премьер-министра Украины. Об этом 17 июля сообщает издание «Страна.ua».
В поддержку кандидатуры Свириденко проголосовали 262 депутата, против — 22, передает «РБК-Украина». Еще 26 парламентариев воздержались, 22 нардепа не голосовали по этому вопросу.
Свириденко, занимавшая с ноября 2021 года должности первого вице-премьера и министра экономики, сменит на посту премьера Дениса Шмыгаля, которого президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить министром обороны вместо Рустема Умерова. 15 июля Шмыгаль подал в отставку, а на следующий день Рада освободила его от должности главы правительства. Вместе со Шмыгалем в отставку ушли все члены кабмина.
Назначение обновленного правительства по предложению Свириденко произойдет в течение четверга, 17 июля. Накануне глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия опубликовал список претендентов на министерские посты, который будет предложен на рассмотрение Рады. Из перечня следует, что принципиальных замен в составе кабмина не последует.
Зеленский в числе приоритетных задач нового правительства назвал наращивание собственного производства оружия.
«Страна.ua» оценила нынешние перестановки в правительстве как «самую ничего не меняющую» смену кабмина в истории Украины. Как пишет издание, происходящее говорит о том, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак «установили полный контроль над вертикалью власти, превратив и парламент, и кабмин лишь в инструменты своей политики».
Юлии Свириденко 39 лет, она уроженка Чернигова. Выпускница Киевского национального торгово-экономического университета по специальности «менеджмент антимонопольной деятельности». В конце 2000-х работала экономистом в бизнес-сфере. Занимала различные посты в органах власти Черниговской области Украины, в 2018 году несколько месяцев исполняла обязанности ее руководителя.
Осенью 2019 года Свириденко была назначена заместителем министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Затем непродолжительное время работала заместителем главы офиса украинского президента Андрея Ермака. С ноября 2021 года занимала посты первого вице-премьера и министра экономики. В мае 2025-го заключила с США сделку по редкоземельным металлам