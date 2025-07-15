Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал заявление об отставке по собственному желанию. Документ, написанный от руки и датированный 15 июля 2025 года, он опубликовал в своем телеграм-канале. Накануне президент страны Владимир Зеленский предложил возглавить правительство министру экономики Юлии Свириденко, занимавшей до этого пост вице-премьера.

После встречи с новым премьером глава государства заявил, что Шмыгаль после отставки может стать министром обороны Украины. О том, что он может сменить занимающего этот пост Рустама Умерова, ранее писали и украинские СМИ. Умеров, по словам их источников, в таком случае с высокой долей вероятностью станет послом Украины в США, где живет его семья. Однако издание «Страна.UA» предполагало, что Минобороны может возглавить не Шмыгаль, а министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам Зеленского, на Украине необходимо начать «трансформацию системы исполнительной власти» для «повышения устойчивости государства и общества», и именно такая задача будет поставлена перед Свириденко как главой обновленного кабинета министров, работу которого ей предстоит «существенно обновить».

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк ранее утверждал в своем телеграм-канале, что 16 июля в украинском правительстве произойдут масштабные перестановки с частичным обновлением состава. «Страна.UA» уточняла, что кабинет могут покинуть главы Минздрава и Минобразования Олег Ляшко и Оксен Лисовой. Кроме того, издание допускает, что министерство национального единства, которым руководит подозреваемый в коррупции вице-премьер Алексей Чернышов, может быть упразднено путем слияния с другим ведомством.

Что известно о Денисе Шмыгале

Денис Шмыгаль родился 15 октября 1975 года во Львове. После окончания Национального университета «Львовская политехника» по специальности «Менеджмент в производственной сфере (машиностроение)» он продолжил научную карьеру, защитив в 2003 году кандидатскую диссертацию по вопросам развития региональной производственной инфраструктуры в условиях рыночных преобразований.

Профессиональный путь Шмыгаля начался в коммерческом секторе — он работал менеджером в розничной сети «Окей», бухгалтером в Электронбанке, а также получил опыт на Львовском автобусном заводе. Владея четырьмя языками (украинским, русским, английским и польским) и имея международный профессиональный опыт, в 2009 году он совершил переход на государственную службу, заняв руководящие должности в Львовской областной администрации, одновременно работая ассистентом народного депутата Романа Чернеги.

После возвращения в бизнес в 2015 году, где он занимал позиции в частных компаниях, включая энергетический холдинг ДТЭК, Шмыгаль в августе 2019 года был назначен главой Ивано-Франковской областной администрации. Его политическая карьера стремительно развивалась — в феврале 2020 года он занял пост вице-премьер-министра по вопросам развития общин и территорий в правительстве Гончарука, а уже в марте того же года возглавил кабинет министров Украины, сменив Гончарука на должности премьер-министра.

Что известно о преемнице Шмыгаля

Юлия Свириденко занимает пост министра экономики Украины с 4 мая 2023 года. Выпускница Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана по специальности «Финансы и кредит», она также получила степень MBA в Киево-Могилянской бизнес-школе в 2013 году.

До прихода на государственную службу Свириденко построила успешную карьеру в банковской сфере. С 2016 по 2019 год она работала заместителем председателя правления «Укргазбанка», а в 2019-2020 годах входила в состав наблюдательного совета «Ощадбанка».

В ноябре 2020 года началась её карьера в госвласти: она была назначена первым заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. В декабре 2022 года заняла должность первого вице-премьер-министра — министра экономики, а в мае 2023 года возглавила Министерство экономики. В 2025 году Свириденко руководила работой по подготовке и подписанию сделки о редкоземельных металлах с США.

«Объявляется большая распродажа Украины. Европейцы отодвигаются в сторону», — написал по этому поводу политолог Марат Баширов в своем телеграм-канале «Политджойстик».

В 2021 году Свириденко работала заместителем главы офиса президента Украины Андрея Ермака, чьим протеже ее неоднократно называли СМИ, в том числе западные. Когда Зеленский объявил о ее назначении премьером, украинские политики начали высказывать мнение о том, что фактически руководить кабмином будет сам Ермак.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что Ермак «испугался идти на должность», которая бы «его институционализировала», поэтому «спрятался за женщину». Бывший депутат Рады Олег Царев считает, что Ермак решил «поставить на место лояльного Шмыгаля еще более лояльную Свириденко».

Участник движения «Другая Украина», экс-депутат Рады Владимир Олейник отметил, что Шмыгаль «не является чисто человеком Зеленского», а тому сейчас «нужен такой свой, ручной премьер-министр, потому что впереди выборы». Эта роль, по мысли политика, и предназначена Юлии Свириденко.

«Если кто-то будет говорить, что она может самостоятельно какие-то проводить экономические реформы, это полная чушь… Внешнее управление по вопросам экономики осуществляет исключительно Международный валютный фонд. И она здесь не может ничего сделать. А внутреннее управление, с точки зрения перенаправления ресурсов, как отмывать эти деньги <…> конечно, управляет Ермак», — утверждает политик.

Бывший посол ЛНР в России, действующий посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник спрогнозировал, что под руководством Свириденко украинское правительство станет более гибким для «европейских хозяев украинского режима».