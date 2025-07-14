Пост премьер-министра Украины займет заместитель главы правительства и министр экономики Юлия Свириденко, сообщил в своем телеграм-канале президент страны Владимир Зеленский, анонсировав «трансформацию системы исполнительной власти» для «повышения устойчивости государства и общества». Ранее Свириденко возглавляла команду по разработке соглашения о минералах с США.

По итогам состоявшейся 14 июля встречи со Свириденко украинский лидер сообщил, что они обсудили выполнение западными партнерами договоренностей о поддержке, достигнутых на недавней конференции по восстановлению Украины в Риме.

Кроме того, по словам Зеленского, речь шла о «конкретных мерах, которые смогут укрепить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки украинцев и масштабировать собственное производство оружия». Свириденко во главе правительства должна будет «существенно обновить его работу», пояснил глава государства.

В ближайшее время новый премьер-министр представит Зеленскому программу действий своего кабинета в рамках объявленной им «трансформации системы исполнительной власти», следует из публикации в президентском телеграм-канале.

О том, что новым премьер-министром Украины станет Свириденко, еще накануне сообщили местные СМИ — в частности, издание «РБК-Украина». По его данным, действующий глава правительства Денис Шмыгаль перейдет на пост министра обороны, а занимающий его Рустем Умеров в качестве посла отправится в США, где живет его семья. «Страна.UA» делилась предположением о том, что Минобороны может возглавить министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Уволить могут министров здравоохранения Олега Ляшко и образования Оксена Лисового. Также не исключены слияния ряда министерств. В частности, под вопросом судьба министерства национального единства, которое возглавляет вице-премьер Алексей Чернышов, являющийся подозреваемым по коррупционному уголовному делу», — писало издание.

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк писал в своем телеграм-канале, что масштабные перестановки в кабмине с частичным обновлением его состава ожидаются 16 июля.

«Итак, новая дата “великой кроватной перестановки”, или замены правительства: 16 июля. Говорят, там будет (…) назначение нового [премьер-министра Украины Дениса] Шмыгаля, а именно Юлии Свириденко, назначение старого Шмыгаля», — иронизировал он.

Назначив Свириденко премьером, Зеленский нарушил «две законные процедуры Украины», пишет автор телеграм-канала «Милитарист», указывая, что премьер-министра не положено менять в условиях военного времени. Предыдущий премьер Денис Шмыгаль занимал этот пост с 2020 года, вступив на него до начала российской военной операции. В мирное время для смены премьера предусмотрена совсем другая процедура: кандидатуру главы правительства выдвигает парламентское большинство, президент ее утверждает и вновь передает на одобрение Верховной раде.

С назначением Свириденко на премьерский пост главой правительства фактически станет руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По ее словам, сам Ермак «испугался идти на должность», которая бы «его институционализировала», поэтому «спрятался за женщину».

С этим мнением согласился бывший депутат Рады Олег Царев. Он заявил «Звезде», что предстоящие перестановки в украинском кабмине призваны усилить позиции Ермака, который хочет «поставить на место лояльного Шмыгаля еще более лояльную Свириденко».

«О том, что он будет толкать ее на премьера, было известно давно, когда он повез ее в США подписывать сделку по ресурсам. Таким образом он хотел показать как бы будущего премьера и заручиться поддержкой», — добавил Царев.

По его оценке, неподконтрольными Ермаку в правящей верхушке Украины после намеченных перестановок останутся только глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия и руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов*.

Назначение Свириденко не повлияет на внутреннюю политику Украины, но при ней само правительство станет более гибким для «европейских хозяев украинского режима», заявил ТАСС бывший посол ЛНР в России, действующий посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Объявляется большая распродажа Украины. Европейцы отодвигаются в сторону», — комментирует назначение Свириденко политолог Марат Баширов в своем канале «Политджойстик», напоминая об участии нового премьера в подготовке и подписании соглашения по редкоземельным металлам с США.

Юлии Свириденко 39 лет, она уроженка Чернигова, выпускница Киевского национального торгово-экономического университета по специальности «менеджмент антимонопольной деятельности», в конце 2000-х работала экономистом в бизнес-сфере, потом занимала различные посты в органах власти Черниговской области Украины и в 2018 году несколько месяцев исполняла обязанности ее руководителя.

Осенью 2019 года Свириденко была назначена заместителем министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, но через полтора года уволилась по собственному желанию и до ноября 2021 года работала заместителем главы офиса президента Украины Андрея Ермака, чьим протеже ее неоднократно называли СМИ (в частности, The Economist).

* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.