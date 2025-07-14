Министром обороны Украины может стать Денис Шмыгаль, который сейчас занимает пост премьер-министра страны. Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

По его словам, Шмыгаль обладает колоссальным опытом, который будет полезен на позиции руководителя оборонного ведомства. «Именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности», — отметил президент. Он обратился к депутатам Верховной рады с призывом поддержать кандидатуру Шмыгаля.

Рустем Умеров, занимающий сейчас пост министра обороны Украины и возглавляющий украинскую делегацию на переговорах с Россией, рассматривается в качестве кандидата на должность посла в США, заявил 10 июля Владимир Зеленский. Ранее, 7 июля, во время встречи с Дональдом Трампом, украинский президент подтвердил планы заменить действующего посла в Вашингтоне Оксану Маркарову. На место Шмыгаля Зеленский ранее предложил назначить первого вице-премьера Юлию Свириденко.

По данным украинского нардепа Ярослава Железняка, отставка Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра запланирована на заседание Верховной Рады 16 июля. При этом уже 17 июля экс-премьер может возглавить Министерство обороны.

Денис Шмыгаль родился 15 октября 1975 года в городе Львове. Он получил высшее образование в Национальном университете «Львовская политехника», по специальности «Менеджмент в производственной сфере (машиностроение)». В 2003 году Шмыгаль успешно защитил кандидатскую диссертацию, посвященную вопросам развития региональной производственной инфраструктуры в условиях рыночных преобразований.

Политик имеет международный профессиональный опыт благодаря зарубежным стажировкам и свободно владеет четырьмя языками: украинским, русским, английским и польским.

Шмыгаль начинал трудовую деятельность с позиции менеджера в розничной сети «Окей», затем работал бухгалтером в валютном отделе Электронбанка. Также получил опыт на Львовском автобусном заводе. В течение нескольких лет последовательно занимал различные должности в частных компаниях, постепенно повышая свою квалификацию.

В 2009 году Шмыгаль совершил кардинальную смену профессиональной деятельности, перейдя на работу в Львовскую областную государственную администрацию, где занимал руководящие позиции. Параллельно работал ассистентом народного депутата от партии УДАР Романа Чернеги.

После возвращения в бизнес в 2015 году Шмыгаль несколько лет работал в частном секторе, включая должность в энергетическом холдинге ДТЭК Рината Ахметова. В августе 2019 года он вернулся на государственную службу — Зеленский назначил его главой Ивано-Франковской областной администрации. В феврале 2020 года Шмыгаль занял пост вице-премьера — министра развития общин и территорий в правительстве Гончарука, а уже в марте того же года возглавил кабинет министров, сменив Гончарука на должности премьер-министра Украины.