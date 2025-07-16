Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия представил список претендентов на министерские посты в новом правительстве, который в ближайшее время будет предложен на рассмотрение парламента. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Предложенные кадровые назначения в правительстве:

Руководство кабмина

— Премьер-министр — Юлия Свириденко (ныне первый вице-премьер).

— Первый вице-премьер и министр цифровой трансформации — Михаил Федоров.

— Вице-премьер по инфраструктуре и территориальному развитию — Алексей Кулеба.

— Вице-премьер по евроинтеграции — Тарас Качка.

Силовой блок

— Министр обороны — Денис Шмыгаль.

— Министр внутренних дел — Игорь Клименко (сохраняет должность).

Ключевые министерства

— Министр иностранных дел — Андрей Сибига.

— Министр юстиции — Герман Галущенко.

— Министр финансов — Сергей Марченко.

Экономический блок

— Министр экономики, экологии и сельского хозяйства (объединенное ведомство) — Алексей Соболев.

— Министр энергетики — Светлана Гринчук.

Социальная сфера

— Министр социальной политики, семьи и единства — Денис Улютин.

— Министр по делам ветеранов — Наталья Калмыкова.

— Министр здравоохранения — Виктор Ляшко (сохраняет должность).

— Министр образования и науки — Оксен Лисовой (сохраняет должность).

— Министр молодежи и спорта — Матвей Бедный.

Президент Украины Владимир Зеленский уже успел поставить перед будущим новым правительством страны первую важную задачу: за шесть месяцев довести процент украинского оружия в ВСУ до 50%.

«Мы должны выйти на 50% украинского вооружения за первые полгода работы нового правительства, нарастив собственное производство. Я уверен, что это можно реализовать», — сказал глава государства.

Вместе с тем украинский лидер озвучил текущие показатели обеспечения армии. По его данным, сейчас 40% вооружения ВСУ составляют образцы украинского производства. Зеленский отметил, что увеличение этой доли необходимо для реализации стратегии активных наступательных действий.

Также глава государства объявил о структурных изменениях: теперь координацией вопросов военно-промышленного комплекса будет заниматься министерство обороны, тогда как ранее эти функции выполняло министерство стратегической промышленности.