Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия представил список претендентов на министерские посты в новом правительстве, который в ближайшее время будет предложен на рассмотрение парламента. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
Предложенные кадровые назначения в правительстве:
Руководство кабмина
— Премьер-министр — Юлия Свириденко (ныне первый вице-премьер).
— Первый вице-премьер и министр цифровой трансформации — Михаил Федоров.
— Вице-премьер по инфраструктуре и территориальному развитию — Алексей Кулеба.
— Вице-премьер по евроинтеграции — Тарас Качка.
Силовой блок
— Министр обороны — Денис Шмыгаль.
— Министр внутренних дел — Игорь Клименко (сохраняет должность).
Ключевые министерства
— Министр иностранных дел — Андрей Сибига.
— Министр юстиции — Герман Галущенко.
— Министр финансов — Сергей Марченко.
Экономический блок
— Министр экономики, экологии и сельского хозяйства (объединенное ведомство) — Алексей Соболев.
— Министр энергетики — Светлана Гринчук.
Социальная сфера
— Министр социальной политики, семьи и единства — Денис Улютин.
— Министр по делам ветеранов — Наталья Калмыкова.
— Министр здравоохранения — Виктор Ляшко (сохраняет должность).
— Министр образования и науки — Оксен Лисовой (сохраняет должность).
— Министр молодежи и спорта — Матвей Бедный.
Президент Украины Владимир Зеленский уже успел поставить перед будущим новым правительством страны первую важную задачу: за шесть месяцев довести процент украинского оружия в ВСУ до 50%.
«Мы должны выйти на 50% украинского вооружения за первые полгода работы нового правительства, нарастив собственное производство. Я уверен, что это можно реализовать», — сказал глава государства.
Вместе с тем украинский лидер озвучил текущие показатели обеспечения армии. По его данным, сейчас 40% вооружения ВСУ составляют образцы украинского производства. Зеленский отметил, что увеличение этой доли необходимо для реализации стратегии активных наступательных действий.
Также глава государства объявил о структурных изменениях: теперь координацией вопросов военно-промышленного комплекса будет заниматься министерство обороны, тогда как ранее эти функции выполняло министерство стратегической промышленности.