Верховная рада освободила Дениса Шмыгаля от должности премьер-министра Украины. Вместе с ним в отставку ушло правительство страны. Ожидается, что уже 17 июля кресло премьера займет первый вице-премьер Юлия Свириденко, а Шмыгаль займет пост министра обороны. Кто и как отреагировал на перестановки в украинском кабмине — в материале RTVI.

Кадровые перестановки

Заявление об отставке Шмыгаль написал 15 июля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что теперь уже экс-премьер может стать министром обороны Украины. Нынешнего главу оборонного ведомства Рустема Умерова, по данным Bloomberg, рассматривают в числе кандидатов на пост посла в США.

На место Шмыгаля назначат Юлию Свириденко. С ноября 2021 года она занимает должность первого вице-премьера и курирует на этом посту экономику. Свириденко участвовала в разработке соглашений с США по полезным ископаемым. Теперь она должна будет «существенно обновить работу» правительства.

«Я рассчитываю на достаточную поддержку депутатов парламента для новой конфигурации правительства Украины. Также важно, чтобы правительство оперативно провело аудит всех соглашений с нашими партнерами, чтобы определить, что работает, а что требует переоценки или активизации», — объяснил Зеленский, предлагая кандидатуру Свириденко.

В среду, 16 июля, Верховная рада освободила Шмыгаля от должности премьера. За проголосовал 261 нардеп. Вместе с ним в отставку ушли члены правительства. Отправленные в отставку министры продолжат исполнять свои обязанности до назначения нового состава правительства. Как ожидается, это произойдет в четверг, 17 июля.

Депутат Ирина Геращенко пожаловалась, что Шмыгаль не озвучил причины своего ухода.

«Единая фракция не участвовала в этом фарсе, ведь это незаконное решение: запрещено во время военного положения отставлять, отправлять правительство в отставку», — подчеркнула она.

Шмыгаль в телеграм-канале поблагодарил Зеленского, депутатов и членов правительства за пятилетнюю работу.

«Передаем страну с сохраненной финансовой стабильностью, достаточной ресурсной базой и 100% выполнением всех обязательств», — отметил он.

Вечером 16 июля Зеленский сообщил, что подписал документ о назначении Шмыгаля министром обороны и направил его в Верховную раду. Кроме того, украинский президент заявил, что министр по стратегическим отраслям промышленности Герман Сметанин станет главой «Укроборонпрома».

Денис Шмыгаль занимал должность премьера с 4 марта 2020 года. Он стал самым долго действующим главой правительства в истории независимой Украины.

Кто куда

По данным нардепа Ярослава Железняка, Шмыгаль действительно возглавит Министерство обороны, а Рустем Умеров отправится в качестве посла в США. В свою очередь министр по стратегическим отраслям промышленности Герман Сметанин потеряет должность, его ведомство присоединят к Минобороны, утверждает депутат.

После того как Свириденко станет премьер-министром, курируемое ею Минэкономики сольют с Минагрополитики и Минэкологии в Министерство ресурсов, которое должен возглавить заместитель Свириденко Алексей Соболев, сообщил Железняк.

Первым вице-премьером и вице-премьером по цифровизации, по данным нардепа, станет нынешний глава Минцифры Михаил Федоров, а бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебу назначат вице-премьером по восстановлению.

Новым послом в ЕС станет Ольга Стефанишина, она потеряет должность вице-премьера по евроинтеграции, пишет Железняк.

Как сообщает нардеп, должности на фоне перестановок сохранят глава Минспорта Матвей Бедный, министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова, министр образования Оксен Лисовой, глава Минздрава Виктор Ляшко, глава Минфина Сергей Марченко и министр иностранных дел Андрей Сибига.

Шмыгаля отправили на «расстрельную должность»

Статья о грядущих перестановках в кабмине вышла в украинском издании «Страна.ua» под заголовком «Искусство переставлять кровати». В материале говорится, что изменения в правительстве осуществляет непосредственно глава офиса президента Украины Андрей Ермак, который отправляет Шмыгаля на «расстрельную должность», а премьером делает Свириденко.

«Сегодняшняя отставка правительства Дениса Шмыгаля и завтрашнее назначение нового правительства во главе с Юлией Свириденко может войти в историю как самая «ничего не меняющая» смена кабмина в истории Украины», — сказано в тексте.

Смена правительства не изменит курс государственной политики, считает «Страна.ua».

«Одних исполнителей воли Банковой поменяют на других. В связи с чем в парламенте часто вспоминают в последние дни известный анекдот про перестановки кроватей в борделе», — пишет издание.

Власть монополизировали

В материале «Страны.ua» указывается, Зеленский и Ермак добились полного контроля над вертикалью власти, превратив в инструменты своей политики и Раду, и кабмин. Чтобы подчеркнуть этот факт, президент лично предложил должность премьера Свириденко, хотя по конституции кандидатуру должна была представить парламентская коалиция, отмечается в статье.

Перестановки можно назвать усилением позиций Андрея Ермака, который «получил полностью подконтрольного себе премьера». Источники «Страны.ua» объяснили: Шмыгаль несколько раз пытался «соскользнуть» с задач, которые считал «стремными». Тогда подключалась Свириденко и все подписывала.

«Министр обороны в нынешних раскладах внутри власти — это расстрельная должность. Он фунт, за спиной которого реальные решалы, назначенные с Банковой, распределяют бюджеты», — добавил источник «Страны.ua».

По его мнению, к Шмыгалю в офисе президента «не питают особых симпатий», поэтому и «решили подвести под цугундер». «Далеко не очевидно, что его будут, в случае чего, прикрывать, как [прежнего министра обороны Алексея] Резникова, или назначат на какую-либо почетную должность, как Умерова», — рассуждает собеседник издания.

«Еще больше затянуть переговоры»

Назначив премьером Свириденко, Зеленский продолжает маневрировать между элитами, заявил «Известиям» политолог и профессор Высшей школы экономики Андрей Быстрицкий. По его словам, Украина оказалась на перепутье, а руководство страны намеренно затягивает переговорный процесс, ожидая большей поддержки со стороны Запада.

«Но, с моей точки зрения, Зеленский находится достаточно в сложном положении из-за большого количества несогласных в самих элитных кругах», — считает Быстрицкий.

Назначение Шмыгаля министром обороны может позволить Украине «еще больше затянуть переговоры», считает собеседник «Известий».

Политолог Олег Глазунов в разговоре с «Лентой.ру» выразил мнение, что обновленное правительство не сможет справиться с возникающими в стране проблемами.

«В случае чего, все неудачи можно будет переложить на того же премьер-министра или главу министерства обороны», — сказал он.

«Есть правовые нюансы»

Бывший депутат Рады Олег Царев заявил, что на Украине не была соблюдена процедура кадровых изменений в правительстве.

«В этой истории есть правовые нюансы. По конституции Украины кандидатуру на должность премьер-министра должно самостоятельно предложить парламентское большинство, а не президент», — написал он в телеграм-канале.

По мнению Царева, перестановки в кабмине говорят об укреплении власти Андрея Ермака. Он сменил лояльного ему Шмыгаля на еще более лояльную Свириденко.

«Шмыгалю же нужно было предложить какое-нибудь достойное место, чтобы он самостоятельно написал заявление об отставке. Шмыгаль ничем не провинился, нигде не подвел Зеленского, поэтому ему предложили новое теплое место», — считает экс-нардеп.