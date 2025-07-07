Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом замену посла страны в США, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. По его утверждению, эта тема поднималась в ходе телефонного разговора двух лидеров в пятницу, 4 июля.

По данным источника Bloomberg, на пост посла Украины в США рассматриваются высокопоставленные чиновники украинского правительства, в частности премьер-министр Денис Шмыгаль, министр юстиции и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко.

Зеленский уже поручил украинскому МИД обсудить с американской стороной вопрос о назначении нового дипломатического представителя Украины в США, добавил собеседник агентства.

С 2021 года должность посла Украины в США занимает Оксана Маркарова. Как отмечает Bloomberg, обсуждение замены посла происходит «в деликатный момент» в отношениях двух стран. На прошлой неделе Пентагон приостановил отправку Киеву новой партии вооружения.

По словам собеседников телеканала NBC, Минобороны США задержал поставки Украине десятков ракет-перехватчиков Patriot, тысячи осколочно-фугасных артиллерийских снарядов калибра 155 мм для гаубиц, более сотни ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракет GMLRS, десятки ракет класса «земля-воздух» Stinger, ракет класса «воздух-воздух» AIM, а также гранатометов.

Такое решение было принято, чтобы поставить интересы США на первое место после проверки Пентагоном военной поддержки и помощи другим странам, сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Накануне немецкая газета Bild сообщила, что Украина запросила средства ПВО, РЭБ и бронетехнику у Германии. Запросы на помощь оцениваются в миллиарды евро, отмечает таблоид.