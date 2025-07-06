Германия прекратила разглашать информацию о новых поставках оружия Украины, чтобы «держать Путина в неведении», пишет немецкая газета Bild. Это произошло после создания коалиционного правительства канцлера Фридриха Мерца. Издание заявляет, что получило список требований по этим поставкам «на миллиарды евро», который Киев якобы направил Берлину.

Запросы на помощь Германии оцениваются в миллиарды евро, отмечает таблоид. Опубликованный им список разделен на три категории — противовоздушная оборона (ПВО), бронированный транспорт и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По данным BILD, Киев запросил следующие средства ПВО:

четыре новые ракетные системы Iris-T,

1500 управляемых ракет для системы средней дальности Iris-T SLMЭ,

500 управляемых ракет для системы малой дальности Iris-T SLS,

200 тысяч 40-миллиметровых зенитных снарядов для борьбы с беспилотниками.

Для перевозки солдат и техники Украина запросила у правительства Германии:

1 тысячу противоминных транспортных средств,

200 гусеничных машин различных модификаций,

30 бронемашин для разминирования,

20-30 бронированных инженерных машин WiSENT,

200 бронированных внедорожников для перевозки спецназа.

BILD утверждает, что Украина рассчитывает получить из Германии также средства радиоэлектронной борьбы:

1 тысячу глушителей GPS для противодействия беспилотникам,

200 мобильных наземных радаров для наблюдения и обнаружения целей.

Источники в военных и промышленных кругах подтвердили немецкому изданию существование этого списка, но Министерство обороны ФРГ не ответило на просьбу его верифицировать. «По соображениям военной безопасности и в связи с новой линией связи федерального правительства по поддержке Украины мы не отвечаем на вопросы о конкретных мерах поддержки», — пояснил представитель ведомства.

Германия увеличила расходы на военную поддержку Украины на 1,2 млрд евро — с 7,1 млрд в 2024 году до 8,3 млрд в 2025 году. В конце мая стороны договорились о совместном производстве ракет большой дальности. При этом украинский лидер Владимир Зеленский недавно назвал ФРГ одной из стран, откуда в Россию продолжают поступать станки для выпуска продукции военного назначения.