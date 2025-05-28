Германия выделит Украине €5 млрд в качестве новой военной помощи после встречи немецкого канцлера ФРГ Фридриха Мерца с украинским президентом Владимиром Зеленским в Берлине 28 мая. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны ФРГ, передает Bloomberg.

Всего с февраля 2022 года Берлин предоставил Киеву помощь на общую сумму чуть менее €44 млрд, говорится на сайте федерального правительства Германии.

Как следует из подсчетов Кильского института мировой экономики, с 24 января 2022 года по 31 декабря 2024-го Германия больше всех из европейских стран оказывала финансовую, гуманитарную и военную помощь Украине.

Ранее Мерц по итогам встречи с Зеленским заявил, что Берлин будет сотрудничать с Киевом в совместном производстве ракет большой дальности на территории обеих государств. Он подчеркнул, что у произведенных для ВСУ ракет не будет ограничений по дальности стрельбы.

Вместе с тем канцлер ФРГ пообещал, что Германия сделает все возможное, чтобы российский газопровод «Северный поток-2» не был введен в эксплуатацию. По словам Мерца, это делается для того, чтобы «ослабить военную машину Москвы», но также для того, чтобы «проложить путь к переговорам».

Ранее Reuters сообщило о пяти принципиальных условиях президента России Владимира Путина для прекращения военного конфликта. В частности, по данным источников агентства, среди требований упоминается письменное обязательство западных стран остановить расширение НАТО на восток.