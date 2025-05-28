Германия сделает все возможное для того, чтобы российский газопровод «Северный поток-2» не был введен в эксплуатацию. Это пообещал немецкий канцлер Фридрих Мерц по итогам встречи в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РБК.

По словам канцлера, это делается для того, чтобы «ослабить военную машину Москвы», но также для того, чтобы «проложить путь к переговорам».

«Я говорю от имени Федеративной Республики Германия: мы сделаем все, что в наших силах в этом отношении, чтобы гарантировать, что “Северный поток-2” не сможет быть введен в эксплуатацию», — приводит сайт слова Мерца.

В середине мая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз готовит санкции против газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

В начале мая западная пресса писала о заинтересованности команды президента США Дональда Трампа в запуске «Северного потока-2» при поддержке американских инвесторов. Это якобы рассматривают как возможность к восстановлению отношений с Россией и стратегический актив, который можно использовать в переговорах по урегулированию на Украине.

Тогда же источники агентства Reuters утверждали, что Москва и Вашингтон ведут переговоры о покупке американскими компаниями долей либо в «Северном потоке», проложенном по дну Балтийского моря в Германию, либо в трубопроводе «Дружба», идущем в Европу через Украину.

В апреле Трамп назвал своей заслугой остановку «Северного потока-2», тогда как его предшественник Джо Байден одобрил его строительство.

«Я остановил его, этот российский газопровод в Германию, может быть, самый большой газопровод в мире», — сказал тогда Трамп.

В конце марта глава МИД России Сергей Лавров в интервью Первому каналу говорил, что Москва и Вашингтон обсуждали тему «Северных потоков» и восстановление трубопроводов.

В сентябре 2022 года на нитках «Северного потока-1» и «Северного потока-2» произошли взрывы. Газ в это время по ним не поступал, «Северный поток-2» вовсе не был введен в эксплуатацию. Расследованием диверсии занялись Германия, Дания и Швеция. Две последние страны приостановили разбирательство в феврале 2024 года, сославшись на то, что дело находится вне их юрисдикции. Россию к изучению обстоятельств взрывов не привлекли, она проводит собственное расследование.