Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов о возможности введения новых санкций в отношении России, заявил, что Вашингтон и так ввел против Москвы множество ограничительных мер. В частности, американский лидер отметил, что именно он остановил «Северный поток-2». Трансляция велась на YouTube-канале Forbes Breaking News.

«Я уже вводил санкции против России. Если вы помните, «Северный поток-2″, большой газопровод, который шел в Европу. Я остановил его, этот российский газопровод в Германию, может быть, самый большой газопровод в мире», — сказал Трамп.

Журналисты вновь задали президенту США вопрос о возможных новых рестрикциях против России, однако он продолжил говорить про газопровод, передает ТАСС.

«Это трубопровод, который обеспечивал многие потребности. Знаете, он был весьма неоднозначен, но я остановил его, а [46-й президент США Джо] Байден одобрил [его строительство]», — сказал Трамп.

Он отметил, что в годы его первого президентства, с 2017 по 2021 год, были введены ограничения в отношении компании Nord Stream 2 AG, управлявшей проектом, а также против иностранных предприятий, предоставлявших суда для строительства газопровода. По его словам, эти шаги существенно затормозили реализацию проекта.

Строительство «Северного потока — 2» началось в 2018 году. Проект предусматривал две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год. Газ должен был идти из поселка Усть-Луга Ленинградской области по дну Балтийского моря в Германию. Закончить работы планировалось до конца 2019 года, однако из-за санкций США они были завершены лишь в сентябре 2021 года.

В сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли взрывы. В результате были разрушены обе нитки «Северного потока — 1» и одна из двух ниток «Северного потока — 2». Газ в это время по ним не поступал. Расследованием диверсии занялись Германия, Дания и Швеция. Две последние страны приостановили разбирательство в феврале 2024 года, сославшись на то, что дело находится вне их юрисдикции. Россию к изучению обстоятельств взрывов не привлекли, она проводит собственное расследование.