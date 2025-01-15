Из-за подрыва газопровода «Северный поток» в атмосферу по новым подсчетам ученых было выброшено 465 тыс. тонн метана, что в два раза больше предыдущих оценок. Это самый масштабный в истории разовый антропогенный выброс, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Утечки из поврежденных подводных газопроводов могут приводить к колоссальным выбросам в атмосферу Земли метана, основного компонента парниковых газов. Одной из таких аварий стал подрыв 26 сентября 2022 года газопровода «Северный поток». До последнего времени количество выброшенного тогда газа и степень его воздействия на воды Балтийского моря оставались неизвестными.

Для ответа на эти вопросы группа европейских ученых использовала данные, собранные различными физическими методами. Так, специалисты организации Voice of the Ocean Foundation запускали специальный подводный робот вблизи зоны выброса газа. Этот инструмент позволил ученым измерять концентрацию метана на большой площади на разных глубинах — от дна до поверхности моря. Более того, глайдер позволил проводить эти измерения в течение трех месяцев после аварии.

«Для получения наиболее надежных оценок мы сочетали наблюдения с глайдеров с данными о поверхности, собранными нашими коллегами из германского Института исследования Балтийского моря (IOW) с борта корабля… Все это дало нам уверенность, что мы имеем хорошее представление о том, как метан распространялся в Балтийском море, и во времени и в пространстве», — пояснил соавтор работы Бастьен Куесте. Измерения показали, что непосредственно после взрыва концентрации метана превышали норму в тысячу раз. При этом в отдельных районах Балтийского моря аномальные концентрации газа фиксировались еще несколько месяцев, пока метан не оказался разбавлен, разложен бактериями и не улетучился в атмосферу.

«В целом, мы оценили, что свыше 14% всего Балтийского моря показали уровни метана, которые минимум в 5 раз превышали нормальные», — пояснил соавтор работы Мартин Морманн. Загрязнение метаном оказало воздействие на 23 охраняемых водных территории Балтийского моря и последствия этого загрязнения для экосистем только предстоит оценить.

Удалось ученым и оценить истинный масштаб выброса метана из «Северного потока». «Мы подсчитали , что 465 тыс. метрических тонн метана было выброшено в атмосферу. И хотя, по нашим сведениям, это представляет собой рекордно высокий выброс метана за одно событие, это составляет 0.1% от всех антропогенных выбросов метана за 2022 год», — говорится в исследовании. Новые данные в два раза превышают верхнюю оценку объема выброса, которую в 2023 году опубликовала программа ООН по окружающей среде. По ее данным, в результате взрыва «Северного потока» в атмосферу попало в 75-230 тыс. тонн метана.