Россия и США предположительно обсуждают возможность возобновления поставок российского газа в Европу. Как пишет Reuters со ссылкой на источники, Москва и Вашингтон ведут переговоры о покупке американскими компаниями долей либо в трубопроводе «Северный поток», который соединяет Россию и Германию, а также в трубопроводе «Дружба», идущему через Украину, либо акций в компании «Газпром».

Близкие к двухсторонним переговорам источники агентства отмечают, что возобновление роли Москвы на газовом рынке Европейского союза может помочь укрепить мирное соглашение с президентом России Владимиром Путиным.

«Участие США также принесет пользу Вашингтону, дав ему возможность видеть и, возможно, контролировать то, сколько российского газа поставляется в Европу», — пишет Reuters со ссылкой на собеседников среди дипломатов и чиновников в Белом доме.

В публикации говорится, что этот вопрос обсудили спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Однако представители Уиткоффа отказались комментировать эту информацию агентству, а в РФПИ заявили: «В настоящее время такие обсуждения не ведутся».

Reuters подчеркивает, что в интервью французскому изданию Le Point пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «Газпром» рассмотрит возможность продажи газа в Европу, если новый владелец будет контролировать газовую сеть между Россией и Европой. «Есть продавец газа, есть потенциальные покупатели», — сказал Песков.

По данным агентства, среди европейских стран, которые все еще покупают российский газ по трубопроводу «Турецкий поток», — Венгрия и Словакия.

«Бельгия, Франция, Нидерланды и Испания получают СПГ от российского „Новатэка“ по долгосрочным контрактам», — следует из материала.

Пять собеседников Reuters отметили, что на переговорах между Москвой и Вашингтоном обсуждается вопрос о приобретении американскими инвесторами долей в трубопроводе «Северный поток», который соединяет Россию и Германию, или в трубопроводе «Дружба», проходящем через Украину, или в самом «Газпроме».

«На дипломатических переговорах с участием потенциальных американских инвесторов также рассматривалась идея о том, чтобы американский покупатель брал российский газ, а затем экспортировал его в Европу, как способ ослабить европейскую политическую оппозицию возобновлению поставок», — пишет Reuters.

По информации агентства, американские компании BlackRock и Vanguard и российская компания Capital Group владеют долями по 1-2% акций «Газпрома». В BlackRock, Vanguard и «Газпром» не ответили на просьбы прокомментировать агентству эту информацию, а в Capital Group отказались от комментариев.

«Если такой уровень взаимодействия между Россией и США сохранится, весьма вероятно, что потоки российского газа возобновятся… с привлечением американских посредников», — сказал собеседник Reuters, знакомый с ходом переговоров.

Два других источника отметили, что «Газпром», который стремится «возродить» европейские продажи, рассматривает возможность предложить немецким клиентам «краткосрочные контракты на 24 месяца», а также «большие скидки».

В конце марта глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Первому каналу» рассказал, что Москва и Вашингтон обсуждали тему «Северных потоков» и восстановление трубопроводов.

Ранее Еврокомиссия анонсировала «дорожную карту по отказу от российских энергоносителей. План европейских чиновников предусматривает поэтапное расторжение всех действующих контрактов с поставщиками газа из России к концу 2027 года и запрет на заключение новых соглашений на газовые поставки. ЕК также предложила запретить покупку обогащенного урана и другого ядерного топлива из России.