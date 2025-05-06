Еврокомиссия анонсировала «дорожную карту» по полноценному отказу от российских энергоносителей. Стратегия предусматривает поэтапное расторжение всех действующих контрактов с поставщиками газа из России к концу 2027 года и запрет на заключение новых соглашений на газовые поставки. Об этом говорится на сайте европейского ведомства.

Кроме того, Еврокомиссия предложила ввести запрет на закупку обогащенного урана и другого ядерного топлива из России, а также объявила о намерении определить новые меры по борьбе с российским «теневым флотом».

При этом конкретные юридические меры по реализации «дорожной карты» Брюссель предложит на рассмотрение только в июне, уточняется в заявлении. Стратегия по отказу от российских энергоносителей может вступить в силу после одобрения Европарламентом и большинством стран Евросоюза.

Ранее Reuters отмечало, что европейцам будет сложно расторгнуть газовые контракты с российскими компаниями без штрафных санкций. Опрошенные агентством аналитики полагают, что покупатели не смогут сослаться на форс-мажор, так как с начала боевых действий между Россией и Украиной прошло уже более трех лет и все это время продолжались поставки российского газа в ЕС.

Дата публикации «дорожной карты» переносилась дважды: сначала из-за противодействий со стороны Венгрии и Словакии, закупающих российский газ, а затем из-за тарифов президента США Дональда Трампа.

«Дорожная карта ЕС рассматривается как часть уступки Трампу, но остаются вопросы по поводу расширения поставок сжиженного природного газа из США, так как Вашингтон угрожает торговыми тарифами. И пока блок из 27 стран ищет способ расторгнуть существующие контракты на поставку российского газа, [президент России Владимир] Путин неоднократно заявлял, что газ может поступать в Европу по неповрежденной части газопровода „Северный поток — 2“», — пишет Bloomberg.

ЕС обязался отказаться от импорта российских энергоносителей к 2027 году в ответ на боевые действия между Россией и Украиной. В настоящий момент в блоке действует запрет на поставки российского угля и на 90% импорта российской нефти.

Поставки трубопроводного газа из России в ЕС сократились с более чем 40% в 2021 году до примерно 11% в 2024-м. При этом в прошлом году Россия стала вторым поставщиком газа в ЕС после Норвегии: на импорт российского газа пришлось чуть менее 19% от общего объема.

Трубопроводный газ из России по-прежнему поступает в европейские страны через «Турецкий поток», остальной же газ поставляется на кораблях в европейские порты в сжиженном виде.

Ранее в Брюсселе допустили готовность увеличить долю американского сжиженного природного газа (СПГ), импорт которого в ЕС в первом квартале 2025-го уже превысил объемы поставок российского газа. Именно Соединенные Штаты были крупнейшим поставщиком СПГ в ЕС в 2024 году.

Как прогнозирует Reuters, доля импорта российского газа в ЕС в 2025 году может упасть ниже 10% в том числе из-за прекращения действия соглашения о транзите газа между Россией и Украиной.

Накануне статистическая служба ЕС Eurostat сообщила о росте стоимости газа для европейских домохозяйств во второй половине 2024 года. Самые высокие цены за этот период были зафиксированы в Швеции, Нидерландах и Италии, а самые низкие — в Венгрии, Хорватии и Румынии.