Евросоюз, который на днях согласовал 17-й пакет санкций против России, работает над новым, который будет включать меры в отношении газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед саммитом европейских лидеров в столице Албании Тиране, передает Reuters.

«Он не хочет мира, поэтому нам приходится усиливать давление, и именно поэтому мы работаем над новым пакетом санкций», — заявила она, имея в виду российского президента Владимира Путина, поясняет агентство.

По словам фон дер Ляйен, в рамках очередного пакета ЕС также планирует расширить список судов так называемого теневого флота, который, как считают в странах блока, Россия использует для обхода ограничений на экспорт ее нефти. При этом потолок цен на российскую нефть будет снижен и усилены санкции в отношении финансового сектора России, добавила она.

Максимальная цена, по которой разрешено продавать российскую сырую нефть, составляет $60 за баррель. Этот предел был установлен в декабре 2022 года и с тех пор пока не менялся, хотя страны ЕС регулярно призывали снизить его.

Как отмечает Reuters, европейские дипломаты говорят, что становится все труднее добиться единодушия среди 27 членов блока для принятия новых мер в отношении России. По словам чиновников и дипломатов, для успеха «масштабных» санкций, которыми в последние дни грозили лидеры ЕС, им потребуется поддержка США.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас также заявила в Тиране, что ЕС уже обсуждает 18-й пакет санкций.

«У нас готов 17-й пакет санкций, мы работаем над 18-м. Очень важно, чтобы были введены новые ограничения против российского энергетического экспорта», — сказала она (цитата по ТАСС).

Для этих ограничений, по словам Каллас, в ЕС разрабатывают «дорожную карту», которая предусматривает самозапрет стран блока закупать энергоресурсы в России.