Евросоюз рассматривает возможность введения полного торгового эмбарго против России из-за затянувшихся переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле. Об этом 16 мая пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников.

Европейцы обсудят «карательные пошлины на российский импорт» на саммите Европейского политического сообщества в Тиране 16 мая — неформальном мероприятии с участием лидеров стран ЕС, сообщили источники Politico.

На саммите в албанской столице будут присутствовать премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Эрдоган.

По словам официального представителя ЕС, европейские власти вдохновились «масштабным предложением» американского сенатора Линдси Грэма, который ранее предложил ввести тарифы размером 500% на российский экспорт, чтобы надавить на Москву.

Politico подчеркивает, что ЕС воздерживался от полного торгового эмбарго России с начала боевых действий в 2022 году.

«Введение тарифов Евросоюзом ранее рассматривалось как способ обойти сопротивление санкциям со стороны Венгрии», — отмечает издание.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта не стоит ожидать до тех пор, пока не состоится его личная встреча с российским коллегой Владимиром Путиным.