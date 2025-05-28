Германия будет сотрудничать с Украиной в совместном производстве ракет большой дальности. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Берлине, передает Bloomberg.

Немецкий лидер отметил, что правительство ФРГ усилит сотрудничество с Украиной и поможет наладить изготовление дальнобойного оружия в обоих государствах.

«Это знаменует начало новой формы военно-промышленного сотрудничества между нашими странами, которое имеет большой потенциал», — сказал Мерц.

Он подчеркнул, что у произведенных для Украины ракет не будет ограничений по дальности стрельбы. По словам Мерца, такое решение позволит Киеву «полностью защитить себя, даже от военных целей за пределами своей территории».

В свою очередь, Зеленский заявил, что Германия и Украина заключили новые соглашения об инвестициях в украинский оборонный сектор. Он не сообщил дальнейших подробностей.

«Киев все чаще обращается к своим союзникам за деньгами для финансирования собственной развивающейся оборонной промышленности», — пишет Reuters.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова Мерца о дальнобойном оружии — это не что иное, как дальнейшее провоцирование боевых действий и попытка заставить украинцев воевать дальше.

«Все эти действия, естественно, мешают мирным усилиям. Мы надеемся, что несмотря на такие провокационные действия, и на все препятствия, все же удастся продолжить процесс урегулирования», — сказал он.

Российский сенатор Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» также назвал эскалацией конфликта планы Германии дать Украине средства на разработку дальнобойных ракет.

«Это эскалация, но мне кажется, что эта эскалация больше носит психологический характер. Они пытаются запугать Россию, они пытаются ввести в заблуждение [президента США Дональда] Трампа, чтобы Трамп опять взял их всех в один лагерь собрал, и они все вместе двинулись на нашу страну. Мы же не боимся этого», — сказал Джабаров.

Ранее Reuters сообщило со ссылкой на три российских источника о пяти принципиальных условиях президента России Владимира Путина для прекращения российско-украинского военного конфликта. В частности, среди его требований упоминается письменное обязательство западных стран прекратить расширение НАТО на восток.